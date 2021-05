Fortaleza terá 67 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana

Ao todo, 67 pontos de atendimento para vacinação contra a Covid-19 estarão dispostos em Fortaleza neste sábado (15) e domingo (16), conforme informou a coordenadora das Regionais em Saúde, Fabiana Sales. Em live realizada nesta sexta (14), ela definiu como será o esquema da prefeitura para prosseguir com a imunização.

Dessa forma, além de 60 postos de saúde da cidade, três policlínicas e quatro centros de vacinação serão designados à tarefa. Estes centros estarão localizados na Arena Castelão, no Centro de Eventos, no Shopping RioMar Fortaleza (Papicu) e no Sesi da Parangaba.

Ainda segundo informações fornecidas pela coordenadora, uma força-tarefa já havia sido realizada, na quinta-feira (13), com o intuito de garantir que idosos recebessem a 2ª dose de CoronaVac em atraso.

Fabiana Sales Coordenadora das Regionais em Saúde "Nós totalizamos ontem o total de 275.793 pessoas imunizadas com essa 2ª dose"

Exatamente por isso, mais locais entram no reforço para acelerar a aplicação das doses disponíveis.

Agendamento da vacinação

Durante a transmissão, a coordenadora também atentou ao fato de que é necessário possuir agendamento para comparecer aos locais de vacinação.

"É importante reforçar isso. A vacinação vai ocorrer mediante o agendamento prévio e horário das pessoas que serão informadas por meio de mensagem. Também é possível conferir esse agendamento na lista diária da prefeitura", confirmou.

Novas doses

Um carregamento de vacinas contra a Covid-19 com 173 mil doses, sendo 103.750 da AstraZeneca e 70 mil da CoronaVac, foi entregue ao Ceará pelo Plano Nacional de Imunização na noite de quinta-feira (13).

Além disso, mais de 41,6 mil doses de CoronaVac desembarcaram no Aeroporto de Fortaleza na manhã desta sexta-feira (14). Com isso, este é o 24º lote de imunizantes entregue ao Ceará para continuidade do cronograma de vacinação contra a Covid-19.