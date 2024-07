Prefeitura de Fortaleza revê decisão e pagará despesas para finalistas irem à Olimpíada de História

As cinco equipes da rede pública de Fortaleza que estão na final da 16ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) receberão recursos da Prefeitura para viajar a Campinas, em São Paulo, onde acontece a última etapa do certame, nos dias 24 e 25 de agosto. A Secretaria Municipal de Educação (SME) confirmou a decisão na noite desta quarta-feira (17), após ter anunciado que financiaria apenas um dos grupos.

“A partir de reivindicações feitas pela categoria de educadores da Rede Municipal de Ensino, a SME, em articulação com a iniciativa privada, irá garantir os recursos que viabilizam a participação das escolas aprovadas”, afirmou a Pasta, em nota, sem detalhar como os valores serão assegurados. A nova decisão ocorre após matéria do Diário do Nordeste.

No primeiro momento, a Pasta havia alegado que, pela Lei nº 11.320/2022, regulamentada pelo decreto nº 15.578/2023, iria custear somente um dos grupos finalistas. Conforme o Executivo, a única equipe financiada seria a 'Historiadores J.A.', da Escola Municipal José de Alencar, no bairro Jardim Iracema, já que teve o melhor desempenho entre as finalistas da rede municipal.

A legislação citada pela SME dispõe sobre o custeio de despesas para participação em eventos científicos, artísticos, culturais e desportivos de alunos da rede pública municipal de ensino. Pelo texto, o orçamento destinado para essas ações não deve ultrapassar R$ 1,2 milhão por ano e até cinco alunos e um professor podem ser beneficiados por evento ou projeto.

Com a nova resposta do Município, todos os 15 finalistas da rede pública de Fortaleza devem ir a Campinas. É o que celebra a professora Amanda Duarte, que orienta o grupo ‘Sábios historiadores viajantes', da Escola Municipal Marieta Guedes Martins, do bairro Novo Mondubim.

“Dessa maneira alcançamos o objetivo dessa campanha que só foi vitoriosa devido às contribuições de muitas mãos que tiraram um pouco de seu tempo e deram seus recursos para nos ajudar. Em breve divulgaremos o balanço de quanto foi arrecadado e da destinação solidária que daremos ao dinheiro. Sou muito grata a colaboração e ao apoio de todos e todas. Conseguimos! Sem vocês não conseguiríamos!”, comemorou Duarte.

VEJA EQUIPES FINALISTAS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA:

Historiadores J.A - Escola Municipal José de Alencar, no Jardim Iracema Três espiãs demais 3.0 - Escola Ismael Pordeus, no Jardim das Oliveiras Sábios historiadores viajantes - Escola Marieta Guedes Martins, no Novo Mondubim Hello Kittys Soviéticas - Escola Municipal Professora Maria José Macário Coelho, no Passaré Womens Team - EMTI Alberto Gomes de Queiroz, no Cais do Porto

ENTENDA O CASO

A primeira decisão da SME deixava quatro equipes – cada uma com três estudantes e um professor orientador – sob o risco de não conseguirem ir à final. Isso fez com que os finalistas iniciassem campanhas de arrecadação para tentar custear passagens aéreas, hospedagem e alimentação, o que daria em torno de R$ 10 a R$ 11 mil por grupo, estimou Amanda Duarte.

Em contato com o Diário do Nordeste, a professora explicou que, por não ter recurso, o grupo iniciou um protocolo junto à Prefeitura de Fortaleza em 5 de julho, mas não havia recebido resposta oficial até esta terça-feira (16). Desse modo, a equipe precisou confirmar presença na final antes do dia 12 deste mês – prazo estabelecido pela organização nacional – mesmo sem saber se contaria com as condições necessárias para custear a viagem.