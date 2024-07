75 alunos de 14 cidades do Ceará estão na final da Olimpíada Nacional de História; veja locais

Uma competição tradicional de conhecimento terá mais uma vez a presença cearense: 25 equipes de estudantes de escolas públicas foram classificadas para a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), com a participação de 75 alunos de 14 municípios do Estado. Essa será a 16ª edição da ONHB, que terá a final presencial na Universidade Estadual de Campinas, nos dias 24 e 25 de agosto.

Das instituições públicas, avançaram uma escola federal, 6 municipais e 18 estaduais. A organização da Olimpíada de História, inclusive, vai apoiar 2 escolas para deslocamento até Campinas devido ao bom desempenho dos estudantes nas fases anteriores: “Trio Entente”, em Maracanaú, e “Historiadores J.A”, de Fortaleza. Confira a lista completa das equipes de escolas públicas aprovadas para a final:

As serenas y oh Yarlei - Escola Doutor Salomão Alves de Moura, em Aracoiaba (Estadual)

Hello Kittys Soviéticas - Escola Antônia Nedina Onofre de Paiva, em Assaré (Estadual)

Historiadores J.A - Escola Municipal José de Alencar, em Fortaleza (Municipal)

Metamorfose Ambulante - Escola Doutor Cesar Cals, em Fortaleza (Estadual)

Trio C.E.J - Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, em Fortaleza (Estadual)

Simoa's - Escola Parque Presidente Vargas, em Fortaleza (Estadual)

OHP da História - Escola Dona Júlia Alves Pessoa, em Fortaleza (Estadual)

Womens team - Escola Parque Presidente Vargas, em Fortaleza (Estadual)

OS THE CAPS - Escola Alberto Gomes de Queiroz, em Fortaleza (Municipal)

Os Ilíada - Escola Ismael Pordeus, em Fortaleza (Municipal)

Raios do Sol Cearense - Escola Maria José Macario Coelho, em Fortaleza (Municipal)

Império - Escola José Walfrido Monteiro, em Icó (Estadual)

Raquel de Queiroz - Escola Antônio Geraldo de Lima, em Itaitinga (Estadual)

Netas de Jovita - Escola Antônio Geraldo de Lima, em Itaitinga (Estadual)

Três Espiãs Demais 3.0 - Escola Joaquim Magalhães, em Itapipoca (Estadual)

Legado de Hera - Escola Aderson Borges de Carvalho, em Juazeiro do Norte (Estadual)

Químicos da história - IFCE Limoeiro do Norte, em Limoeiro do Norte (Federal)

Trio Entente - Escola Albaniza Rocha Sarasate, em Maracanaú (Estadual)

SERtão Histórico - Escola Casimiro Leite de Oliveira, na Pacatuba (Estadual)

Team FGA - Escola Antônio Rodrigues de Oliveira, em Pedra Branca (Estadual)

Campeões da História - Escola Cecília Pereira, em Redenção (Municipal)

Reriús na História - Francisca Castro de Mesquita, em Reriutaba (Estadual)

Sábios Historiadores Viajantes - Escola Nossa Senhora das Graças, em Reriutaba (Municipal)

Alcagirls - Colégio da Polícia Militar Jarbas Passarinho, em Sobral (Estadual)

Fênix Flamejante - Colégio da Polícia Militar Jarbas Passarinho, em Sobral (Estadual)

Cada equipe é formada por um professor de história e três alunos do ensino fundamental ou médio. Podem participar estudantes de escolas públicas ou particulares.

Cerimônia de premiação

A 16ª edição iniciou no dia 6 de maio. Durante o processo, os inscritos participam de seis fases online com duração de uma semana cada, além da final presencial que ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto, na Unicamp, em Campinas (SP). O evento será dividido da seguinte maneira:

Sábado (24): Prova dissertativa;

Prova dissertativa; Domingo (25): Cerimônia de premiação para entrega das medalhas de ouro, prata e bronze.

Os medalhistas estão aptos a participar do edital "Vagas Olímpicas" da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), concorrendo a uma vaga no curso de graduação em História da instituição sem precisar fazer a seleção do vestibular.

Além disso, os vencedores de escolas públicas podem concorrer a uma bolsa de R$ 300 mensais, do CNPq, com duração de 12 meses. Para isso, os selecionados devem participar de pelo menos um dos projetos da ONHB em 2024 e 2025.

A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação.