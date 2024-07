Número de mortes no trânsito em Fortaleza no primeiro semestre deste ano é o menor em 10 anos

O número de mortes em acidentes de trânsito em Fortaleza no primeiro semestre deste ano foi o menor dos últimos 10 anos, segundo anunciou o prefeito José Sarto (PDT). Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 66 óbitos, dado 65,8% menor do que em 2014, quando morreram 193 pessoas. O balanço é da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

“Isso se deve à nossa pedagogia no trânsito, à nossa engenharia no trânsito e à nossa política de prevenção, que fazem de Fortaleza uma referência internacional na política de mobilidade urbana, porque, pra nós, nenhuma morte no trânsito é aceitável”, ponderou Sarto.

A maioria das mortes foi de pessoas do sexo masculino, em faixa etária entre 30 e 59 anos. 50% das vítimas que morreram eram ocupantes de motocicletas, e 27,3% eram pedestres.

O locais onde ocorreram mais mortes foram BR-116, Av. Frei Cirilo e Av. Cônego de Castro.

Já quando se compara ao ano de 2023, a redução de fatalidades no trânsito foi de 11% em vias da Capital cearense.

Educação no trânsito

Para o prefeito Sarto, o dado positivo para o primeiro semestre de 2024 é fruto de uma série de ações de educação no trânsito.

Nos seis primeiros meses do ano, a AMC implantou 39.729,82m² de sinalização horizontal e 308,82m² de sinalização vertical na Capital cearense.

A fiscalização também foi um fator determinante. Entre janeiro de junho, 598 comandos foram feitos pelos agentes, sendo 392 de Lei Seca e mais de 39 mil testes alcoolemia realizados.