Noiva de turista vítima de afogamento no Buraco Azul lamenta: 'como volto sem você?'

A viagem dos sonhos da paulista Bianca Carvalho se transformou em seu pior pesadelo após seu noivo ser vítima de afogamento no Buraco Azul, ponto turístico localizado na zona rural do município de Cruz. Nesta terça-feira (22), a jovem lamentou a perda nas redes sociais: "como volto sem você?".

O turista de 30 anos, Uilgner dos Santos Rodrigues, morreu na tarde de segunda-feira (21). O casal foi passear no empreendimento a 18 quilômetros de Jericoacoara e, segundo testemunhas, o rapaz entrou na água e acabou se afogando.

Em publicação no Instagram, Bianca perguntou ao ex-noivo: "E agora? Como eu volto sem você? Eu te amo. Está doendo muito".

A jovem também compartilhou uma conversa de WhatsApp, em momento de brincadeira e descontração. "E agora? Eu te amo tanto", voltou a declarar.

Bianca Carvalho Noiva de Uilgner "Agradeço por ter me escolhido para estar junto com você na realização de um sonho e termos vivido um amor lindo. Hoje seria nosso dia 22. Está doendo, cara".

Em outra publicação nos stories, mostrou um vídeo dos dois: "Tô despedaçada amor, meu Deus". A postagem compartilhava a trajetória coletiva que Bianca realizou ao lado de Uilgner, do avião ao hotel em Fortaleza, e do café da manhã até a pousada em Jericoacoara.

"Você se empolgava todas às vezes que eu ia tirar foto sem você. Melhorava cada detalhe", afirmou, evidenciando vídeo de seu ex-noivo ajudando a limpar a areia de veículo para sua foto ficar mais bonita.

Apoio de seguidores

Após a morte de seu noivo, internautas enviaram mensagens de carinho e suporte para Bianca. "Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte nossos corações". Já outra seguidora, soltou: "Força, minha amiga".

A noiva acionou os salva-vidas do estabelecimento, que foram em busca de Uilgner. Turistas que estavam no Buraco Azul também ajudaram na busca. A vítima passou de 20 a 30 minutos dentro da água e foi encontrada ainda com vida.