O que é o Buraco Azul? Veja detalhes do local em que turista morreu afogado

Localizado no município de Cruz (CE), o Buraco Azul foi formado a partir de fortes precipitações ocorridas na região no ano de 2019. Agências de viagens tem no roteiro o local como um dos pontos de lazer a quem visita Jericoacoara.

A região ganhou holofotes, nesta segunda-feira (21), pela morte do turista paulista Uilgner dos Santos Rodrigues, de 30 anos. Ele foi vítima de afogamento no Buraco Azul.

Legenda: Turistas realizam saltos no Buraco Azul e nadam até deck em momentos de lazer Foto: Reproduçã/Instagram

A grande Lagoa apareceu após a retirada de terra para que fosse viabilizada a construção da rodovia CE-182. Com as chuvas, os buracos deixados pelas obras reuniram grande quantidade de água.

O solo de areia branca do local é rico em calcário, o que, por efeito da luz do sol, produz a cor azul-turquesa.

Formações semelhantes também existem em Castelhano, em Acaraú, também no litoral oeste do estado. Os ficam a 20 km de distância de Jericoacoara.

Famosos visitam local

Legenda: No instagram, atriz postou foto em rede Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Alguns nomes da TV e internet já visitaram o Buraco Azul. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso visitaram o local com os filhos, Títi e Bless, em dia.

O casal chegou a compartilhar imagens no Buraco Azul de Caiçara, em Jericoacoara. Em um vídeo publicado no instagram, a atriz apareceu pulando no mar em uma pedra com os pequenos.

