Turista de SP morre vítima de afogamento no Buraco Azul, em Cruz, Litoral do Ceará

Uilgner dos Santos Rodrigues, um turista de 30 anos, morreu vítima de um afogamento no Buraco Azul, ponto turístico localizado na zona rural do município de Cruz (Litoral Oeste do Ceará), na tarde desta segunda-feia (21).

A vítima é natural da cidade de Guarujá, em São Paulo, e estava em viagem com a namorada pela região do Litoral Oeste cearense, desde o último sábado (19).

Legenda: O Buraco Azul é um empreendimento localizado em Caiçara de Cruz, a 18 quilômetros de Jericoacoara Foto: Divulgação

Nesta tarde, o casal foi passear no Buraco Azul, empreendimento a 18 quilômetros de Jericoacoara, e, segundo testemunhas, o rapaz entrou na água e acabou se afogando. A noiva acionou os salva-vidas do estabelecimento, que foram em busca de Uilgner. Turistas que estavam no local também ajudaram na busca. A vítima passou de 20 a 30 minutos dentro da água e foi encontrada ainda com vida.

Assista ao vídeo:

Confusão por falta de resgate

De acordo com apuração do Sistema Verdes Mares, uma confusão foi registrada no momento das buscas porque não havia estrutura para socorrer a vítima. O local, segundo testemunhas, não tinha carro ou ambulância para levar o turista a uma unidade de saúde.

Ainda segundo outros frequentadores, foi pedido para que um helicóptero que pertence a uma empresa de passeios fosse utilizado para socorrer a vítima, mas o responsável pelo veículo se recusou, alegando ser um transporte particular.

Vítima foi atendida na UPA de Jericoacoara

Após insistência dos outros turistas, o responsável pelo helicóptero levou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara. Uilgner foi atendido às 14h56, mas não resistiu e veio a óbito.

O casal pretendia ficar em Jericoacoara, onde estava hospedado em uma pousada, até o próximo dia 23.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "o caso é acompanhado pela Delegacia Municipal de Cruz".

A ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Pronunciamento

O Diário do Nordeste entrou em contato com o estabelecimento Buraco Azul Caiçara e aguarda nota de pronunciamento sobre o caso. A assessoria de comunicação do município de Cruz informou que está apurando o caso para enviar esclarecimentos. Os posicionamentos serão adicionados a esta matéria.