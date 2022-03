Vítima de acidente em tirolesa estava em lua de mel e aguarda transferência para Fortaleza

O engenheiro de petróleo Leonardo de Assis Pinto, 31, e a administradora Glenda de Oliveira Santos, 33, escolheram o Ceará para passar lua de mel. A semana de lazer do casal do Rio de Janeiro foi frustrada por um acidente de tirolesa em Camocim (CE).

No sábado (19), durante passeio na Praia da Tatajuba, parte do equipamento de sustentação rompeu. Leonardo caiu do dispositivo e sofreu diferentes lesões em várias vértebras. De forma grave, ele deslocou a bacia.

Legenda: Tirolesas foram interditadas pelo poder público Foto: Arquivo Pessoal

Segundo Glenda, o casal aguardou por mais de uma hora a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por conta do difícil acesso de veículos, uma aeronave do Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para levar Leonardo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara.

Por conta da gravidade do acidente, Leonardo precisou ser transferido para Santa Casa de Misericórdia de Sobral. No domingo (20), ele passou por uma cirurgia de emergência para reposicionar a bacia.

Glenda de Oliveira Esposa da vítima O mais triste de tudo é que precisou acontecer outro acidente no mesmo local para interditarem. O médico avaliou ele quase morreu. Se soubéssemos que teria acontecido aquilo jamais teríamos usado a tirolesa.

Leonardo aguarda liberação médica para ser transferido a um hospital privado em Fortaleza.

Tirolesas da praia de Tatajuba são interditadas

A Prefeitura de Camocim interditou, neste domingo (20), sete tirolesas localizadas na Praia de Tatajuba, após ser registrado um segundo acidente com rompimento de cabo de aço, em menos de três meses.

A interdição foi realizada pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Camocim. A ação foi realizada com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Conforme o titular da Secretaria, Ricardo Vasconcelos, os donos das tirolesas procuraram a Prefeitura para regularizar os equipamentos. Contudo, segundo o gestor, ainda faltam documentos para que as tirolesas sejam habilitadas a funcionar novamente.

O secretário ressaltou que, caso voltem a operar, os proprietários podem ser autuados e encaminhados a uma delegacia de polícia.

