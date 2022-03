Frequentadores da Orla de Fortaleza retiram máscaras em primeiro dia de flexibilização

O uso obrigatório de máscaras em espaços abertos do Ceará deixou de valer nesta segunda-feira (21), quando já nas primeiras horas do dia pessoas passaram a praticar atividades físicas na Orla de Fortaleza sem o item no rosto.

Legenda: Muitos praticantes de caminhada optaram por retirar o item Foto: Fabiane de Paula

A reportagem do Diário do Nordeste esteve na Praia de Iracema e na Beira-Mar, onde há intensa movimentação diária de amantes do esporte, e constatou que boa parte dos frequentadores abriu mão do equipamento de proteção.

Legenda: Ciclistas abriram mão das máscaras seguindo a nova orientação do governo estadual Foto: Fabiane de Paula

Adeptos de caminhada e corrida, além de ciclistas, praticantes de treino funcional e banhistas, por exemplo, estiveram no trecho turístico da Capital sem máscaras.

Legenda: A desobrigação das máscaras entrou em vigor nesta segunda-feira (21) Foto: Fabiane de Paula

Comportamento parecido se repetiu no Centro de Fortaleza. Nas proximidades da Praça do Ferreira, transeuntes e clientes das lojas do entorno optaram por não usar máscaras enquanto caminhavam nas calçadas.

Legenda: Movimentação no Centro da Capital Foto: Fabiane de Paula

Contudo, houve ainda quem estivesse com o item cobrindo boca e nariz.

Legenda: Uso do item ainda divide os frequentadores do Centro Foto: Fabiane de Paula

Flexibilização

O uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 foi flexibilizado em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último sábado (19).

Segundo o governador Camilo Santana, as máscaras passaram a ter uso opcional em ambientes ao ar livre, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos de eventos, feiras e estádios de futebol.

Legenda: Corredores da Orla de Fortaleza deixaram de lado o item Foto: Fabiane de Paula

O documento no DOE descreve locais abertos aqueles que não são cercados ou delimitados por teto e paredes, divisórias ou qualquer barreira física, vazadas ou não, com ou sem janelas, destinados à utilização simultânea de várias pessoas.

Quem deve continuar máscara no Ceará

Ainda é recomendado que continuem utilizando máscara nos ambientes abertos idosos, pessoas com comorbidades ou que estejam com sintomas gripais.

A obrigatoriedade da proteção permanece para locais fechados, como transporte público, sala de aula, cinemas, teatros.

Legenda: Uso de máscaras ainda é recomendado para idosos em espaços ao ar livre Foto: Fabiane de Paula

No caso dos eventos, a regra dependerá da natureza do local em que é realizado. Se for considerado um espaço aberto, o uso da máscara é opcional. No entanto, os espaços fechados permanecem com a obrigatoriedade do acessório.