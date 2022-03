Pessoas são flagradas no Edifício São Pedro; prédio na Praia de Iracema tem estrutura comprometida

Um grupo de pessoas foi flagrado neste domingo (20) no topo do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema. Primeiro prédio da orla marítima de Fortaleza, o edifício tem estrutura antiga e sem conservação, com riscos de queda. No ano passado, uma jovem morreu ao cair do prédio após ter subido para grafitar.

Moradores da região e turistas registraram em vídeos o grupo de pessoas, formado principalmente por jovens e adolescentes, no topo do edifício e em outros andares. O Corpo de Bombeiros disse não ter sido acionado para nenhuma ocorrência no local.

Espaço cultural

Na última quinta-feira (17), o Governo do Estado divulgou que o prédio dará espaço a um equipamento cultural. O Distrito Criativo, como será chamado, abrigará artesanato, artes visuais, design, gastronomia, literatura, música e cultura popular.

Fundado em 1951, o Edifício São Pedro foi tombado provisoriamente em 2015, mas no ano passado, a Prefeitura indeferiu o tombamento, o que trouxe a tona debates sobre a demolição da estrutura.

O auge do prédio ocorreu entre as décadas 1960 e 1980, quando ocorreu a última reforma. Hoje, a estrutura está abandonada e tem sido alvo de saqueadores, além de servir de abrigo para algumas pessoas em situação de rua.