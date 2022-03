Ator Bruno Miranda tentou salvar turista que morreu afogado no Buraco Azul

O ator Bruno Miranda, conhecido por interpretar o personagem Borat no programa "Amor & Sexo" da TV Globo, estava curtindo folga no Buraco Azul, em Cruz (CE), no mesmo horário do afogamento do turista paulista Uilgner dos Santos Rodrigues. No Instagram, ele relatou participar do salvamento.

"Lugar lindo, porém hoje nosso dia ficou muito triste porque aconteceu um afogamento (fatal). Participei da procura da vítima incessantemente até chegar a minha exaustão. Infelizmente a vítima foi encontrada tardiamente", declarou o ator em rede social.

Assista:

Resgate

Conforme relatos de frequentadores, foi pedido para que um helicóptero que pertence a uma empresa de passeios fosse utilizado para socorrer a vítima, mas o responsável pelo veículo se recusou, alegando ser um transporte particular.

Após insistência dos outros turistas, o responsável pelo helicóptero levou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara. Uilgner foi atendido às 14h56, mas não resistiu e veio a óbito.

Ainda em postagem no Instagram, Bruno Miranda fez crítica sobre aspectos de segurança da região. "Falta ser estudado a parte mais importante do nosso passeio, a segurança. Então fica essa dica para melhoria do local. Para que não existam mais vítimas e possamos curtir nosso Brasilzão lindo!".

Posicionamento do Buraco Azul

Em nota divulgada nas redes sociais, ainda na noite desta segunda, o estabelecimento Buraco Azul Caiçara lamentou o falecimento de Uilgner e reforçou que ele foi atendido "de forma imediata" pela equipe de segurança aquática do estabelecimento.

"Cabe esclarecer que a empresa que vende passeios de Helicóptero dentro do Buraco Azul não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do Restaurante, e que a mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios", ressalta o texto do estabelecimento.

Veja nota do estabelecimento na íntegra

Com profundo pesar, o Buraco Azul Caiçara comunica o falecimento de Uilgner Rodrigues, turista que frequentava o nosso estabelecimento, ocorrido por volta das 13h15min desta segunda-feira, 21 de Março.

A equipe de Segurança aquática do restaurante realizou de forma imediata, todo socorro e atendimento à vítima de afogamento, mas infelizmente Uilgner Rodrigues veio a óbito. Cabe esclarecer que a Empresa que vende passeios de Helicóptero dentro do Buraco Azul, não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do Restaurante, e que a mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios.

Reiteramos também, que as informações divulgadas por alguns canais de notícias, mencionando que já ocorreram outras mortes dentro do estabelecimento, são falsas.

Devido o ocorrido estaremos fechados nos próximos dias, divulgaremos uma data de abertura em breve. A empresa Buraco Azul Caiçara lamenta a fatalidade e, neste momento de dor, está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que o acompanhava.