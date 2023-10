Muhammad Yunus, vencedor do Nobel da Paz, ministra palestra na Unifor nesta sexta (20)

Conhecido como "banqueiro dos pobres", Muhammad Yunus, economista e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, será o destaque de um evento gratuito que ocorrerá nesta sexta-feira (20), às 18h, em frente ao Centro de Convivência da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Yunus participará do "Mundo Unifor", o maior evento do Nordeste nas áreas científica, cultural, artística e humanística. O encontro teve início nesta semana e conta com palestras, workshops e outras ações acadêmicas desenvolvidas por departamentos de graduação e de pós-graduação da universidade.

Para a vice-reitora da Unifor, Maria Clara Bugarim, a visita do economista é simbólica. "Yunus luta incessantemente contra as injustiças sociais por meio do Grameen Bank, revolucionando a economia mundial. Receber esse líder social reforça a nossa missão como instituição de ensino que busca desenvolver uma economia mais humana, feita por gente que pensa nas pessoas e em seu desenvolvimento social", afirma.

Quem é Muhammad Yunus?

Nascido em Bangladesh, no sul da Ásia, Yunus se formou economista entre seu país natal e os Estados Unidos. Depois, ele voltou para Bangladesh, para ensinar Economia na Universidade de Chittagong, e criou o Grameen Bank, uma iniciativa direcionada à concessão de crédito para pessoas com baixo poder aquisitivo, especialmente mulheres.

Seu pioneirismo no microcrédito influenciou muitos outros ao redor do mundo, proporcionando empréstimos de valores menores às pessoas, sem juros. Foi esse trabalho, aliás, que rendeu a ele o Nobel da Paz em 2006, pelos seus esforços em impulsionar o desenvolvimento e pela crença de que a paz só é alcançável quando a pobreza é combatida.

Hoje, o Grameen Bank tem mais de 8,4 milhões de integrantes, a maioria mulheres, e emprestou mais de US$ 12,5 milhões desde a sua criação.

Serviço

Mundo Unifor 2023

Quando: 20 de outubro, às 18h

Onde: Campus da Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)