Novo livro do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, será lançado no Ceará

O economista e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, criador do conceito de microcrédito e dos negócios sociais, Muhammad Yunus, desembarca no Brasil na próxima segunda-feira (16) para lançar, em português, seu mais recente livro "Um Mundo de Três Zeros". A obra defende uma nova economia de zero pobreza, zero desemprego e zero emissões líquidas de carbono. No próximo dia 21 de outubro, o evento também ocorre no Ceará. O lançamento será durante o evento Conexão ODS, a ser realizado no Beach Park, em Aquiraz, região Metropolitana de Fortaleza.

O livro já está disponível em pré-venda no site da editora, com trecho disponível para leitura prévia e envios previstos para próximo segunda. Muhammad também participará do Mundo Unifor, na Universidade de Fortaleza.

Veja também

“Após um hiato de 13 anos sem lançamentos no país, o novo livro do Prof. Yunus é uma oportunidade única para quem quer construir um Brasil mais justo, mais igual e mais verde. Seja você uma empreendedora, um ativista, uma empresária, um investidor - esse livro é para todos os brasileiros e brasileiras", diz Túlio Notini, da Yunus Negócios Sociais.

A edição em português tem prefácio de Fábio Barbosa, CEO da Natura&Co, e é resultado de uma parceria da Yunus Negócios Sociais, Editora Voo e SomosUm. O lançamento do livro será no dia 16 de outubro, em São Paulo, em evento de comemoração de 10 anos da Yunus Negócios Sociais.

'Um mundo de Três Zeros'

Segundo Yunus, é preciso de um novo sistema econômico que desperte o altruísmo, tornando-o uma força criativa tão poderosa quanto os interesses egoístas. "Um Mundo de Três Zeros" não é apenas uma utopia, mas sim um relato de como essa visão tem se transformado em realidade ao longo da última década. Yunus descreve como milhares de pessoas e organizações ao redor do mundo abraçam o conceito de negócio social, criando inovações que têm impactado positivamente a vida de muitos.

Essas iniciativas vão desde levar energia solar a lares em Bangladesh até financiar empresas lideradas por mulheres nos Estados Unidos, passando por proporcionar mobilidade e serviços a pessoas carentes na França e apoiar jovens empreendedores na abertura de startups em uma rede global.

A obra também detalha as ferramentas financeiras inovadoras que estão acelerando negócios sociais e norteia as mudanças legais e regulatórias necessárias para impulsionar a próxima onda de mudança e inovação, apresentando muito do que é desenvolvido através do trabalho junto a Yunus Negócios Sociais.

A Yunus Negócios Sociais, co-fundada pelo Professor Yunus, tem como missão usar o poder dos negócios para combater a pobreza e a crise climática. Em 10 anos de atuação, em seu portfólio de investidas estão negócios sociais como Muda Meu Mundo, Escola do Mecânico, Meu Chapa e Portal Telemedicina, e mais de 20 outros negócios.

Lançamento do livro

Em São Paulo (SP):

Data: 16 de outubro

Local: São Paulo / Evento de 10 anos da Yunus Negócios Sociais (evento fechado)

Horário: 09h

Em Fortaleza (CE):

Data: 21 de outubro

Local: Aquiraz (Ceará) / Conexão ODS (evento fechado)

Horário: 12h

Ambos os eventos terão transmissão ao vivo.

Conexão ODS

O Conexão ODS é um evento promovido pela iniciativa Somos Um, em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil. O encontro é tido como o maior de sustentabilidade do País fora do eixo Rio-São Paulo e ocorrerá em Aquiraz, no Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entre os dias 19 e 21 deste mês de outubro.

Além de Yunus, também deve participar do evento como convidada de honra a presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU, Rachel Maia. Os especialistas discutirão questões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à aplicação da Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) nas empresas.

Além disso, haverá um encontro com comunidades que desenvolvem projetos alinhados com os Movimentos do Pacto Global da ONU no Brasil. Na dinâmica, os participantes do evento escolherão entre cinco comunidades para conhecer o trabalho dos empreendedores sociais. Também, será promovido um desafio de inovação, no qual oito negócios de impacto do Norte e Nordeste, selecionados por edital, receberão consultoria e poderão fazer um pitch para os executivos presentes e para uma banca avaliadora. Nesse processo, dois negócios ganharão um prêmio no valor de R$ 50 mil cada.