Festival Unaé, no Crato, terá shows gratuitos de Don L, Liniker e Luedji Luna

O Centro Cultural do Cariri recebe, a partir do dia 26 deste mês, uma programação multicultural e gratuita que reúne grandes nomes da música. É o Festival Unaé - Sonhar o Cariri, que visa contribuir para a consolidação da região como polo de encontros e produção cultural no Nordeste e no Brasil.

Entre os destaques do evento estão a cantora paraibana Cátia de França, o MC caririense Dextape, o rapper Don L, as cantoras Kaê Guajajara, Liniker e Luedji Luna e o grupo Zabumbeiros Cariris. Também se apresentarão artistas de outras linguagens artísticas, como cordel, dança, da performance e audiovisual.

Durante o evento, o público também poderá conferir a exposição “HÃHÃW: arte indígena antirracista”, que reúne obras de 21 artistas indígenas de diferentes etnias brasileiras. As artistas visuais caririenses Bárbara Matias Kariri e Vivi Kariri integram a mostra.

Américo Córdula, diretor geral do Unaé – que significa “sonhar” na língua originária do povo Kariri –, ressalta que o festival pretende difundir a diversidade do território caririense e promover “um encontro geracional, ancestral, tradicional e contemporâneo”.

Confira as atrações confirmadas:

Quinta-feira (26/10)

9h às 20h - Exposições "Encarnado" e "Terra em Transe"

16h30 às 20h - Exposição "HÃHÃW: Arte indígena antirracista"

20h30 - Pandeiro do Mestre

22h - Cátia de França

Sexta-feira (27/10)

9h às 20h - Exposições "Encarnado", "Terra em Transe" e "HÃHÃW: Arte indígena antirracista"

20h30 - Luedji Luna - Show “Bom mesmo é estar debaixo d’água"

22h - Show musical com João do Crato, Abdoral Jamacaru e Pachelly Jamacaru

Sábado (28/10)

9h às 20h - Exposições "Encarnado", "Terra em Transe" e "HÃHÃW: Arte indígena antirracista"

19h - Kaê Guajajara - Show Literomusical (Zahytata)

20h30 - Francisco El Hombre

22h20 - Don L

Domingo (29/10)

9h às 20h - Exposições "Encarnado", "Terra em Transe" e "HÃHÃW: Arte indígena antirracista"

20h30 - Zabumbeiros Cariris - Show Contas de Rosário

22h - Liniker

Serviço

Festival Unaé - Sonhar o Cariri

Data: De 26 a 29 de outubro

Local: Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo - Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Gizélia Pinheiro (Batateiras) – Crato

Entrada gratuita