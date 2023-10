Cantora Ceumar faz show em Fortaleza para comemorar 35 anos de carreira

A cantora e compositora Ceumar chega em Fortaleza neste fim de semana para uma celebração especial: nesta sexta (13) e sábado (14), ela apresenta, na Caixa Cultural, o show “Ceumar 35 Anos de Música”, cujo repertório é um passeio por sua rica trajetória artística.

A apresentação contará com a participação do multi-instrumentista baiano Webster Santos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do equipamento, por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). As sessões começam às 20h.

A artista mineira começou a cantar na noite de Belo Horizonte aos 20 anos de idade, mas o primeiro prêmio veio ainda na adolescência. Com 16 anos, foi consagrada Melhor Intérprete no Festival de Itanhandu, fato que impulsionou sua participação em diversos eventos pelo País.

Em 1999, Ceumar lançou seu primeiro álbum, Dindinha, produzido por Zeca Baleiro, que a projetou nacionalmente. Por cinco anos, a artista viveu na Europa, onde se apresentou em países como Holanda, Itália e França, entre outros.

Ceumar também é autora dos discos Sempre Viva (2003), Achou! (com Dante Ozzetti, 2006), Meu Nome (2009), Ceumar & Trio Live in Amsterdam (2010), Silencia (2014), Viola Perfumosa - Homenagem à Inezita Barroso (com Lui Coimbra e Paulo Freire, 2018) e Espiral (2019).

Serviço

Show “Ceumar 35 Anos de Música”

Datas: 13 e 14 de outubro

Local: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada para clientes da Caixa e casos previstos em lei) e R$ 30 (inteira) | Vendas na bilheteria da Caixa Cultural, de terça a sábado, das 10h às 20h

Mais informações: (85) 3453-2770