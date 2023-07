Somos Um e iniciativa da ONU convocam negócios para desafio 'Inovação com Impacto'; entenda

A Somos Um — organização que apoia e fomenta o ecossistema de impacto social no Ceará — e o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil estão com inscrições abertas até o dia 17 deste mês para o desafio 'Inovação com Impacto', uma jornada de desenvolvimento voltada para negócios de impacto socioambiental.

O desafio oferecerá suporte técnico para estruturar o desenvolvimento de soluções para problemas reais que os negócios selecionados enfrentam em suas rotinas. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas no site da Somos Um.

A jornada ocorrerá no Conexão ODS, evento que reunirá lideranças nacionais e internacionais para a promoção da expansão da consciência em relação aos graves problemas sociais e ambientais que afetam a humanidade. O evento está previsto para os dias 17, 18 e 19 de agosto, no Beach Park, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Na ocasião, os seis selecionados poderão se apresentar para empresários e representantes de empresas participantes do evento, que poderão ser potenciais clientes. Além disso, ao fim do desafio, a Somos Um e o Pacto Global da ONU no Brasil premiarão dois negócios de impacto participantes com o valor de R$ 50 mil cada.

Como participar?

Para participar do desafio, os negócios de impacto socioambiental positivo precisam, obrigatoriamente:

Estar formalizados (com CNPJ em forma de MEI, EPP, ME, EI, EIRELI, SLU, LTDA, S.A);

Possuir sede e atuar nas regiões Norte e/ou Nordeste do Brasil;

Ter o modelo de negócio validado com produtos e/ou soluções já vendidas e validadas no mercado;

Ter, no mínimo, uma pessoa dedicada em tempo integral à empresa e estar com faturamento recorrente no último semestre;

Beneficiar a população pertencente à base da pirâmide social ou apresentar propostas de soluções de impacto socioambiental para fornecimento de produtos e/ou serviços para empresas (B2B);

Oferecer uma solução alinhada diretamente a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme descritos disponíveis no site da ONU;

Apresentar solução replicável ou escalável ou com potencial de escala.

Além disso, os candidatos devem se enquadrar em pelo menos mais dois dos quatro critérios de seleção abaixo:

Surge com a intenção de resolver um problema socioambiental;

Tem como principal atividade de negócio a solução de um problema socioambiental;

É autossustentável e tem busca de resultado financeiro;

Existe um compromisso de monitoramento do impacto desejado.

Serão priorizados ainda negócios que atuem diretamente com ao menos um dos quatro Movimentos do Pacto Global Brasil (Raça é prioridade; Ambição NET Zero; Elas Lideram e +Água) e/ou possuam em suas equipes de liderança mulheres, pessoas pretas e pardas, povos originários, pessoas LGBTQIAPN+ ou pessoas com deficiência (PCD).

No ato da inscrição, cada candidato deverá registrar uma única proposta, seguindo as instruções detalhadas no formulário. Só serão aceitas as propostas que estejam completas com os itens obrigatórios devidamente preenchidos.

Divulgação dos selecionados

A divulgação dos seis negócios selecionados ocorrerá no dia 26 de julho, no site e nas redes sociais da Somos Um. Os integrantes dos negócios escolhidos também serão comunicados via e-mail e WhatsApp indicados na inscrição.

Apenas dois negócios participantes ganharão uma premiação em dinheiro, no valor de R$ 50 mil cada, mediante as avaliações de uma banca formada por representantes de instituições e especialistas em negócios de impacto social.

Clique aqui para acessar o edital com as regras para a seleção

Sobre o Conexão ODS

O Conexão ODS é um evento que reunirá lideranças nacionais e internacionais para promover a expansão da consciência em relação aos graves problemas sociais e ambientais que afetam a humanidade.

A intenção do encontro é engajar as organizações do setor privado para que incorporem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em suas estratégias de negócio. Dessa forma, visando um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, equilibrando o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ao meio ambiente.

Sobre a Somos Um

A Somos Um é uma organização que busca resolver problemas sociais e ambientais por meio dos negócios de impacto, contribuindo para a construção de uma nova economia. Fundada por Ticiana Rolim Queiroz em 2017, a iniciativa tem como objetivo central a redução das desigualdades e a geração de oportunidades para quem mais precisa.

Para isso, Ticiana conta com a parceria de diversos agentes em várias frentes, como consultorias, programas de empoderamento e empreendedorismo feminino, hackathons sociais, incubadora de negócios, formação de profissionais e palestras.

Sobre o Pacto Global da ONU no Brasil

Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade.

É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países.

