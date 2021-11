Responsabilidade socioambiental é o futuro do mercado financeiro, diz Marina Cançado

Os fundos ESG (“environmental, social and governance”, ambiental, social e governança, em português) têm ganhado espaço no mercado financeiro e, para a chefe de sustainable wealth na XP Private, Marina Cançado, são o futuro dos investimentos.

A especialista participa nesta quarta-feira (10) do Conexões de Impacto, evento organizado pela Somos Um com promoção do Sistema Verdes Mares. O painel com Marina trata dos novos paradigmas dos investimentos ESG.