Conexões de Impacto começa nesta terça (9) discutindo investimentos e negócios de impacto social

A 1ª edição do Conexões de Impacto, realizado pela Somos Um – Organização de Apoio aos Negócios de Impacto Social, será realizada nesta terça (9) e quarta (10), em evento 100% online reunindo empresários, estudantes, professores, aceleradoras e entidades do terceiro setor de todo o Nordeste. A intenção é debater a cultura e o ecossistema dos negócios de impacto socioambiental positivo no País e o papel deles na economia.

Ao todo, em dois dias com transmissão ao vivo pelo canal da 'Somos Um' no YouTube, serão apresentadas análises, reflexões e experiências de 20 convidados, entre painelistas e palestrantes, com ampla vivência e estudos acerca do tema. São empreendedores sociais, investidores, pesquisadores, acadêmicos, filantropos, além de representantes de governos, grandes empresas, institutos e organizações.

Ticiana Rolim, CEO da Somos Um, e idealizadora do Conexões de Impacto, explica que o objetivo é conectar diferentes públicos com o mesmo compromisso: o de colocar o impacto socioambiental positivo no centro das decisões. “Se você não se preocupar com o impacto social e ambiental que sua empresa gera por consciência, terá de fazer isso por sobrevivência”, afirma.

Além disso, O “Conexões de Impacto” se propõe a ser oportunidade para pessoas interessadas em empreender um negócio de impacto social, ou que já empreendem e têm interesse em repensar o design estratégico do seu negócio.

Negócios de Impacto no Brasil

Segundo o mais recente Mapa de Negócios de Impacto, lançado neste ano pela Pipe.Social, eles têm crescido em número nos últimos anos, gerando benefícios sociais e ambientais, também promovendo resultado financeiro positivo e de forma sustentável. Os dados demonstram ainda que eles podem ter sido menos impactados pela pandemia de Covid-19.

Apenas 6% dos negócios avaliados sucumbiram à crise e 52% deles conseguiu revertê-la em oportunidades, desenvolvendo novas soluções para as demandas do contexto da crise sanitária.

Conforme o estudo, a medida mais adotada pelos empreendedores foi a de implementar novas ações de marketing e promoção do produto/serviço (25%), em conjunto com a abertura de novos canais de venda (índice de 20% - terceira medida mais mencionada).

Os dados indicam que as mudanças impostas pelos distanciamentos na forma de se vender, que beneficiaram varejistas on-line, também parecem ter ressoado entre os negócios de impacto. Em seguida, a redução de contas e despesas administrativas (com índice de 25%) e as mudanças nos planos de expansão (18%) apontam para a maturidade dos negócios.

No total, o mapeamento realizado pela Pipe.Social analisou cerca 1.300 negócios de impacto operacionais no Brasil e inclui avaliações evolutivas e desafios do setor; evolução do perfil do empreendedor e do negócio em cada fase da jornada; demandas não atendidas e ajudas pedidas pelo empreendedor; acesso a recursos financeiros e não financeiros; tecnologias emergentes e a usabilidade para alcançar melhores resultados; visão de futuro e aumento de recursos para o setor; cases de negócios de impacto socioambiental por verticais e uma radiografia completa do ecossistema.

A pesquisa também mostra que a maioria dos negócios de impacto do País está localizada na região Sudeste, com 58% das iniciativas, mas o Nordeste já vem em segundo lugar com 16%, caracterizando uma descentralização regional.

Destes negócios, 71% já estão formalizados e a maior parte deles ainda é recente (60% têm até cinco anos de existência) e está nos estágios iniciais de desenvolvimento (80% encontram-se entre as etapas de desenvolvimento da solução e de organização do negócio).

Confira programação completa:

09/11 (Terça) - Empreendedores / 3o Setor/ Academia/ Governo

14h - Abertura

14h15 às 15h - Painel “Investimento Social Privado e Negócios de Impacto” – Georgia Pessoa (Instituto Humanize) e Rodrigo Pipponzi (Editora MOL), com mediação de Bia Fiúza (Somos Um)

15h15 às 15h45 - Painel “Da Ideia ao Faturamento” – Gabrielle Araújo (Bom Viver) e Marcelo Coelho (Vivenda), com mediação de Profa. Daiane Neutzling (Unifor)

15h50 às 16h20 - Painel “Mapas de Impacto e a Importância dos dados” – Cecília Cruz (ICE), com mediação de Ticiana Rolim (Somos Um)

16h25 à 16h40 – Pocket Show – Luíza Nobel

16h50 às 17h35 – “A construção de um Ecossistema de Impacto” – Porf. Milton Sousa (Unifor), Élcio Batista (Prefeitura de Fortaleza) e Padre Rino (MSMC), com mediação de Ticiana Rolim (Somos Um)

10/11 (Quarta) - Corporate/Investidores

14h – Abertura

14h15 às 15h – Case C.Rolim Engenharia – Painel com Tulio Notini (Yunus Negócios Sociais) e Ticiana Rolim (C.Rolim Engenharia), com mediação de Michelle Ribeiro (Somos Um)

15h15 às 15h45 – Sistema B – Painel com Francine Lemos (Sistema B) e Andrea oliveira (Positive Ventures), com mediação de Gabi Valente (Polivante Consultoria)

15h50 às 16h20 – “Novos Paradigmas dos Investimentos ESG” – Painel com Marina Cançado (XP Private), com mediação de Daniel Demétrio (M7 Investimentos)

16h25 às 16h40 – Pocket Show – Marcos Lessa

17h00 às 17h30 – “Por que Investir em Negócios de Impacto?” – Painel com Andre Szajman e Edu Mufarej (GK Ventures), com mediação de Ticiana Rolim (Somos Um)

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios