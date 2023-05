Programa investirá R$ 6,5 milhões para apoiar negócios de impacto socioambiental no Norte e Nordeste

Três organizações, a Yunus Negócios Sociais Brasil, a Trê Investindo com Causa e a Somos Um, criaram um programa de investimentos de impacto socioambiental chamado 'Zunne' que pretende aportar até R$ 6,5 milhões iniciais em negócios localizados nas regiões Norte e Nordeste.

A chamada para a seleção dos negócios que querem investimento foi iniciada no último dia 10 de maio e devem seguir até 5 de junho.

O objetivo do Zunne é fomentar uma nova rota de investimentos que não gire apenas em torno do Sudeste. Além disso, a ideia é não somente democratizar o acesso aos recursos, mas, também, proporcionar que mais pessoas se tornem investidoras, considerando valores acessíveis para iniciar os aportes.

O foco do programa são negócios liderados por mulheres e/ou comandados por pessoas pretas e indígenas.

Norte e Nordeste como foco dos investimentos

De acordo com o Censo Gife 2020, a maior parte do investimento social privado no Brasil está concentrada no Sudeste, uma vez que uma parcela considerável das operações também acontece na região.

Ticiana Rolim, presidente da Somos Um no Ceará e uma das que criaram o programa Zunne, lembra, no entanto, que, apesar de o Norte e o Nordeste serem regiões mais pobres economicamente, elas têm grande potencial.

"Essas regiões são repletas de pessoas de muita criatividade, resiliência e garra para lidar com todos os desafios impostos pela pobreza. Por isso, acreditamos que trazer esse instrumento para dar oportunidades para empreendedoras sociais, para que elas empreendam e prosperem, ao mesmo tempo em que ajudam a resolver problemas sociais nas regiões, é uma chave para que a gente possa reduzir desigualdades e acabar com a pobreza. Esse número pequeno de investimentos sociais nas duas regiões precisa mudar", afirma a investidora.

Conforme o 3º Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, produzido pela Pipe.Social, outro desafio que se impõe é que negócios administrados por mulheres tendem a receber menos recursos financeiros e outros apoios para evoluir quando comparados a negócios liderados por homens.

Com isso, segundo o estudo, elas estão menos presentes entre os negócios em fase de escala (25% contra 35%) e são menos aceleradas (20% conseguiram esse apoio contra 32% dos negócios liderados apenas por homens). E quando as empreendedoras são mulheres negras e indígenas, esse desafio é ainda maior.

"O Zunne foi esse instrumento criado pelas nossas três organizações para viabilizar que o dinheiro chegue no Norte e Nordeste. Justamente para democratizar o acesso aos recursos e trazer oportunidades para as empreendedoras nortistas e nordestinas. Vamos apoiá-las com mentorias e investimento para que possam prosperar tanto quanto outras regiões", completa Ticiana.

Conscientização dos investidores

Para atrair mais investimento, a representante da Somos Um ressalta ainda que é necessário trabalhar a conscientização dos empresários, dos grandes empreendedores do Norte e Nordeste, para que eles apliquem recursos dentro dos próprios territórios, consequentemente fazendo com que o dinheiro circule dentro das regiões.

"Por outro lado, a gente precisa, também, trazer recursos do centro financeiro do Brasil para cá. E, dessa forma, não ganhará apenas o Nordeste, mas o Brasil inteiro. É um benefício para o país como um todo", conclui Ticiana Rolim.

"O Ceará, assim como outros estados do Nordeste, tem sido um exemplo muito positivo quando se fala em um ecossistema conectado com o desenvolvimento dos negócios de impacto social. Além de iniciativas como a da Somos Um, outras têm aberto espaço para a discussão e fomentado o debate tão relevante sobre como as pessoas têm investido seu dinheiro e como isso pode ser feito de maneiras diferentes. Vamos fazer nossa parte permitindo o dinheiro fluir para onde é necessário e construindo juntos uma nova economia", acrescenta Marcos Pedote, cofundador e diretor da Trê Investindo com Causa.

Captação de recursos

O Programa Zunne tem estrutura Blended Finance (ou seja, quando se une capital filantrópico com investimento). Isso significa que o montante aportado virá, em parte, de doações de filantropos e o restante de grandes e pequenos investidores (sejam pessoas físicas ou jurídicas). Será possível fazer investimentos a partir de R$ 1 mil.

Na prática, dos R$ 6,5 milhões iniciais, R$ 1,5 milhão virá de doações. Deste R$ 1,5 milhão, foram direcionados R$ 500 mil para apoio técnico e R$ 1 milhão para o fundo garantidor de inadimplência. Os outros R$ 5 milhões que compõem o programa deverão ser aplicados pelos investidores, sendo R$ 3 milhões distribuídos em três cotas de R$ 500 mil e o restante em cotas acima de R$ 100 mil. Já os pequenos investidores formarão a última fatia de R$ 2 milhões que formam o programa, podendo participar com cotas a partir de R$ 1 mil.

Legenda: Pequenos e grandes empresários podem fazer investimentos a partir de R$ 1 mil Foto: Shutterstock

Retorno para o investidor

O Zunne oferecerá ao investidor o retorno de 10% ao ano sobre os aportes (equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo + premiação), além de fundo garantidor de inadimplência em até 20%. O prazo de carência será de seis meses e o retorno do investimento será em até quatro anos.

"Não é um programa de investimentos como os convencionais, que buscam a lucratividade, é uma ação que visa, prioritariamente, o impacto social", completa Ticiana.

O que o programa oferece aos negócios investidos?

Além do apoio financeiro, o Zunne oferecerá capacitação com especialistas nas áreas jurídica, financeira, de marketing digital e vendas, gestão de negócios e outras. Também haverá auxílio e orientação na obtenção de acesso a capital em diferentes formatos, conexões com redes de potenciais clientes e parceiros e coleta de dados financeiros e de impacto para mensuração do impacto alcançado.

"Entendemos que, além de dinheiro, as empresas precisam, também, de acesso a capacitação, redes, conexões e novos mercados. Por isso, vamos oferecer também apoio não-financeiro aos negócios selecionados. Essa é a maneira que a Yunus atua na concessão de empréstimos há mais de 7 anos no Brasil e queremos replicar essa prática no Zunne", explica Francisco Vicente, diretor de investimentos da Yunus Negócios Sociais.

Os empréstimos deverão variar entre R$ 100 mil a R$ 500 mil e as taxas de juros sociais girarão em 17,8% ao ano, ou seja, 1,4% ao mês. Os pagamentos poderão ser realizados em até quatro anos, com seis meses de carência.

Como o negócio pode solicitar investimento?

Para estar elegível ao programa, os negócios deverão atender aos seguintes critérios:

Ser negócio de impacto socioambiental positivo;

Reportar impacto;

Ter atuação nas regiões Norte ou Nordeste;

Ter faturamento mínimo anual de R$ 400 mil;

Prioridade para: negócios com liderança feminina e/ou pessoas pretas e indígenas; CNPJ no Norte e Nordeste, e oferecer soluções envolvendo os biomas Amazônia ou Caatinga.

As etapas do Zunne já começaram. O valor de doação já foi captado e as cotas de investidores âncoras já ultrapassam os R$ 3,7 milhões.

Após a seleção dos negócios aptos a participarem do programa, será feita uma chamada para que os investidores que se comprometeram possam escolher os negócios que querem investir e façam o aporte do recurso. Esta fase deve ocorrer entre os meses de agosto e setembro. Com os negócios escolhidos e com recurso investido, serão iniciadas as mentorias para os negócios investidos e o repagamento dos empréstimos com parcelas mensais.

Sobre a Somos Um (@somosumce)

A Somos Um é uma organização estruturante, sem fins lucrativos, que busca solucionar problemas sociais e ambientais por meio dos negócios, colocando impacto no centro das decisões.

A organização presta serviços e realiza projetos para apoiar empreendedores e negócios de impacto e para impulsionar organizações e iniciativas de apoio ao ecossistema de impacto, além de produzir conteúdo sobre o tema, realizar cursos, hackathons sociais, programas de incubação e de aceleração de negócios de impacto, consultorias, e também iniciativas de articulação e mobilização de atores do setor. Inspirados pelo Professor Muhammad Yunus, prêmio Nobel da Paz, sonha com o dia em que não haverá mais pobreza.

Site: www.somosumce.com.br

Sobre a Yunus Negócios Sociais Brasil (@yunusnegociossociaisbr)

A Yunus Negócios Sociais é a unidade brasileira ligada à empresa global Yunus Social Business Global Initiatives, maior referência em investimentos de impacto social no mundo.

A empresa possui a visão de aproveitar o poder dos negócios sociais para resolver problemas urgentes no mundo de duas maneiras: de cima para baixo, por meio da inovação social corporativa oferecida para grandes empresas e da oferta de financiamento para pequenas e médias empresas de impacto social. Atualmente, possui um portfólio de crédito ativo de mais de 60 negócios sociais em 5 países - Brasil, Colômbia, Uganda, Quênia e Índia. No Brasil, a organização financiou 15 negócios sociais até o momento, com mais de R$ 22 milhões sob gestão.

Site: www.br.yunussb.com

Trê Investindo com Causa (@treinvestindocomcausa)

Catalisador de negócios que visa conectar investidores a negócios por meio de soluções financeiras com o intuito de impulsionar causas relevantes para o mundo. Com a causa e a solução financeira definidas, cada programa é estruturado e conectado aos investidores dos negócios selecionados.

Site: www.treinvestimentos.com.br

Programa Zunne

Para saber mais sobre o programa Zunne, acesse: https://programazunne.com.br/