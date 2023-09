Muhammad Yunus, economista e vencedor do prêmio Nobel, participa de evento na Unifor

O economista Muhammad Yunus, economista e ganhador do prêmio Nobel da paz em 2006, também conhecido como o “banqueiro dos pobres”, estará na Universidade de Fortaleza para palestrar no evento Mundo Unifor 2023.

O Mundo Unifor ocorrerá entre os dias 16 e 20 de outubro no campus da Universidade de Fortaleza. O evento terá palestras, oficinas, encontros científicos e diversas atividades, com toda a programação gratuita e aberta ao público.

QUEM É MUHAMMAD YUNUS?

Nascido em Bangladesh, Muhammad Yunus estudou no seu país e nos Estados Unidos, e quando concluiu seus estudos em terras americanas, foi designado como Professor de Economia na Universidade de Chittagong (Bangladesh).

Yunus é o fundador do Grameen Bank, instituição criada para conceder crédito as pessoas de baixa renda, especialmente as mulheres. Considerado o criador do conceito de microcrédito, que serviu de referência para várias outras instituições pelo mundo, por meio condições de crédito diferente dos bancos tradicionais, especialmente pelo baixo valor e dispensa de garantias bancárias tradicionais.

Em 2006, reconhecendo o seu papel de agente transformador de milhões de pessoas e exemplo para outros países, Yunus foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz. Segundo o comitê do Nobel, a escolha de Yunus e no Grameen Bank decorreram em razão dos seus esforços para criar um desenvolvimento econômico e social, e que a paz duradoura não pode ser alcançada sem que grandes grupos populacionais encontrem formas de sair da pobreza.

MICROCRÉDITO, GRAMEEN BANK E CREDIAMIGO.

Quando falamos de microcrédito, evidentemente, vêm a nossa mente o Crediamigo do Banco do Nordeste, que inspirado no Grameen Bank de Muhammad Yunus, em mais de 25 anos, transforma a realidade dos pequenos empreendedores.

O Crediamigo, maior programa de microcrédito produtivo e orientado urbano do Brasil, segundo relatório do Banco do Nordeste, em 2022 no Ceará, foram atendidos mais de 630 mil pessoas, com mais de 1 milhão de empréstimos, que somaram R$ 2,9 bilhões.

No Nordeste, ainda segundo o BNB, foram mais de R$ 10,6 bilhões concedidos no ano passado, que impactaram na geração e manutenção de 333 mil empregos, acréscimo de R$ 14,0 bilhões de valor adicionado à economia regional, entre outros efeitos positivos na renda e no empreendedorismo.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Segundo a Vice-Reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, Maria Clara Bugarim, o economista “Yunus luta incessantemente contra as injustiças sociais por meio do Grameen Bank, revolucionando a economia mundial. Receber esse líder social reforça a nossa missão como instituição de ensino, que busca desenvolver uma economia mais humana, uma economia feita por gente que pensa nas pessoas e em seu desenvolvimento social”.

PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÕES

A palestra de Yunus encerra o Mundo Unifor, no dia 20 de outubro, às 18h, na praça central da Unifor, em frente ao Centro de Convivência.

A abertura oficial do Mundo Unifor será no dia 16 de outubro, a partir das 18h, no Teatro Celina Queiroz e, na sequência, o Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG) promoverá a palestra “Investimentos são as chaves para a prosperidade”, com Alberto Pompeu, maior influencer de investimentos do Nordeste e mestre em Antropologia Financeira pela Universidade de Salamanca-ESP.

Mais informações e inscrições na página do Mundo Unifor.

