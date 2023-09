Veja como investir nas maiores empresas do mundo que distribuem dividendos por 25 anos consecutivos

Na jornada do investidor, aplicar recursos em empresas na bolsa, no longo prazo, pode alavancar os resultados e alcançar a sonhada independência financeira. Buscar empresas sólidas, com lucros resilientes a cenários adversos, é uma das estratégias inteligentes da renda variável.

Na semana anterior, apresentei para você leitor as empresas que distribuem dividendos crescentes aos investidores por 25 anos consecutivos, e como esperado, levantou muito interesse e aqui apresento as maneiras de investir nas maiores empresas do mundo que distribuem dividendos, de forma crescente, pelo menos há 25 anos, que são as empresas “Dividends Aristocrats”, ou Aristocratas dos Dividendos.

INVESTIMENTOS EM BDRs NAS DIVIDENDS ARISTOCRATS

Aqui do Brasil, para investir nessas empresas, podem ser de várias formas. Da tela da sua Corretora ou Banco, é possível investir nas empresas “Dividends Aristocrats” por meio dos chamados BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Os BDRs são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro ativos emitidos no Exterior.

Seguem algumas empresas “Dividends Aristocrats” que possuem BDRs negociados na bolsa brasileiras, com seus respectivos códigos de negociação:

Coca-Cola (COCA34)

Colgate-Palmolive (COLG34)

IBM (IBMB34)

Johnson & Johnson (JNJB34)

McDonald’s (MCDC34)

3M (MMMC34)

Pepsi (PEPB34)

Walmart (WALM34)

Stanley Black & Decker (S1WK34)

Sobre os BDRs, além de suas características própria de renda variável (retornos, riscos, tributação, etc.), este produto ainda não é muito difundido entre os investidores, assim, existe pouca liquidez, o que pode lhe trazer alguma dificuldade na hora de negociar os ativos.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR É FÁCIL?

Caro leitor, se você deseja realmente entrar no “mundo dos investimentos”, o mercado de renda variável dos Estados Unidos é o local. E não se engane, com pouco dinheiro, você consegue investir nas maiores empresas do mundo. E você vai se surpreender como é fácil.

Para investir no exterior, a Avenue e a Nomad, além do Banco Inter e a XP, que possuem conta internacional, são alternativas interessantes para você avaliar.

As empresas americanas, que estão entre os maiores negócios e distribuição de dividendos por mais de 25 anos estão entre os ativos mais interessantes para conhecer. Seguem os nomes e “tickers” de negociação de algumas delas:

Coca-Cola (KO)

Colgate-Palmolive (CL)

IBM (IBM)

Johnson & Johnson (JNJ)

McDonald’s (MCD)

3M (MMM)

Pepsi (PEP)

Walmart (WMT)

Stanley Black & Decker (SWK)

INVESTIMENTO EM ETF NAS DIVIDENDS ARISTOCRATS

Ainda é possível investir nas “Dividends Aristocrats” por meio do ETF, que é um fundo de índice. O ETF com a identificação “NOBL” replica exatamente a estratégia das grandes empresas americanas, distribuidoras de dividendos de forma consistente e crescente.

Com pouco mais de US$ 93,00*, por meio do NOBL, o investidor consegue alocar recursos nas empresas, de uma só vez, que distribuem dividendos crescentes por mais de 25 anos consecutivos.

Por fim, vale lembrar, investimentos em ações devem ser de longo prazo, e sempre, com o auxílio de profissional especializado, e alinhado com o seu perfil de investidor. E no Brasil, quais são as empresas classificadas como “Aristocratas dos Dividendos”? Fica para a próxima.

Grande abraço e até a próxima semana!

* cotação do NOBL em 11/09/2023 era de US$ 93,35 às 12:00h.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.