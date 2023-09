Veja quais empresas distribuem dividendos crescentes aos investidores por 25 anos consecutivos

O mundo empresarial está suscetível a fatores políticos, ambientais, sociais, tecnológicos, econômicos e legais. Ao investir na bolsa de valores, saiba que você, caro leitor, também está sujeito a todos a estes vetores de impactos.

Os investimentos na bolsa possuem riscos de perda dos recursos investidos. Contudo, tenha em mente o mais importante: quando se investe em ações, estamos investindo em negócios. E negócios, olhando o outro lado, pelo copo “meio cheio”, possibilitam o alcance da tão sonhada riqueza e independência financeira.

Assim, buscar investir em negócios sólidos, com performance já provada ao longo dos anos, com lucros crescentes, e o melhor, que compartilha seus lucros com investidores, o sonhado dividendo, demonstra ser uma estratégia interessante de investimentos.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DIVIDENDS ARISTOCRATS?

O mercado financeiro, conhecedor dos vários perfis de investidores, criou um “emblema” de empresas que possuem solidez ao longo do tempo e distribuição de dividendos, e assim atender as pessoas que desejam menor turbulência na renda variável.

Os Estados Unidos, principal mercado do mundo dos investimentos, inventou o termo “Dividends Aristocrats”, onde a empresa S&P Global tem interessante metodologia de enquadramento que busca retratar as empresas que tenham as seguintes características:

a) Estar listada no índice S&P500, o mais conhecido do mercado norte-americano;

b) Possuir mais de 25 anos consecutivos de crescimento de dividendos;

c) Atender a requisitos mínimos de tamanho e liquidez das ações na bolsa.

O investimento nas empresas classificadas como “Dividends Aristocrats”, ou Aristocratas dos Dividendos, tem menor risco, uma vez que são negócios mais estáveis, e que em momentos de crises, tem maior resiliência. Adicionalmente, a diversificação dos investimentos, em outro País, traz maior segurança dos recursos do investidor.

QUAIS AS EMPRESAS DIVIDENDS ARISTOCRATS?

Na última sexta-feira (01/09), uma das casas de análise (Equity Research) dos Estados Unidos, a Sure Dividend, divulgou a lista completa de empresas que atendem aos critérios para ser “Dividends Aristocrats”, e no total são 67 empresas americanas, das quais estão:

Coca-Cola

Colgate-Palmolive

IBM

Johnson & Johnson

McDonald’s

3M

Pepsi

Procter & Gamble

Walmart

Stanley Black & Decker

A lista acima é apenas uma amostra de 10 das 67 empresas Dividends Aristocrats, que acredito serem as mais conhecidas por no País. Atualmente as empresas Dividends Aristocrats, em valor de mercado, superam em três vezes o PIB do Brasil.

E como eu faço para investir nessas empresas? Existem empresas classificadas como “Dividends Aristocrats” no Brasil?

Se despertei sua curiosidade, ótimo! Essas e outras perguntas serão respondidas nos nossos próximos encontros.

Grande abraço e até a próxima semana!

