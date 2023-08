Pix supera transações com cartões de crédito, débito e pré-pago

Os pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pago, no 1º semestre de 2023, cresceram 8,0% no Brasil e movimentaram R$ 1,7 trilhão, conforme aponta levantamento recente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – Abecs.

Em termos de quantidade de operações, foram 19,8 bilhões de transações com cartões no 1º semestre de 2023, o que representa mais de 113 milhões de pagamentos por dia.

Apesar dos números superlativos, os cartões levaram uma “goleada”.

SABE DE QUEM?

Parafraseando o grande narrador Luís Roberto, sabe de quem os cartões perderam feio? Com “fé no pé” (e na conta), o Pix superou o montante transacionado em todos os tipos de cartões (crédito, débito e pré-pago).

De janeiro a junho de 2023, conforme informações do Bacen, foram R$ 7,3 trilhões de reais movimentados por Pix. Ou seja, foram R$ 7,3 trilhões transacionados por Pix, enquanto os cartões movimentaram a quantia de R$ 1,7 trilhão. (Placar: Pix 7 x 1 Cartões).

PIX E SEU CRESCIMENTO IMPRESSIONANTE

No próximo mês de novembro, o Pix completará 3 anos de lançamento, e sem dúvida, como já escrevi em colunas anteriores, é a maior inovação do Sistema Financeiro Nacional nas últimas décadas.

O Pix, apresentou crescimento impressionante no 1º. Semestre de 2023, quando comparado com o mesmo semestre do ano anterior, uma vez que cresceu 59,3% em termos de valores movimentados e 80,6% em quantidade transacionados.

PIX E O IMPACTO NOS CARTÕES DE DÉBITO

Depois de décadas de reinado, os cartões encontraram pelo caminho um competidor a altura. Os cartões podem até coexistir com o Pix, mas o uso do cartão será cada vez menor ao longo do tempo, enquanto a tendência é o Pix ganhar ainda maior espaço.

O cartão de débito é o primeiro a sentir os efeitos do Pix. Segundo a Abecs, no 1º semestre o cartão de débito apresentou queda de 3,3% nos valores transacionados. Nos próximos dados, certamente, a queda deve ficar ainda mais proeminente. A sociedade já avalia o Pix como alternativa bem melhor que o cartão de débito.

CARTÃO DE CRÉDITO SERÁ O PRÓXIMO?

A quantidade de compras pagas com cartão de crédito caiu 5,1% na primeira metade do ano, ainda que em valor total a modalidade tenha crescido 10,1% em valores totais.

As instituições financeiras e de pagamento, se antecipando a tendência ora em curso, já ofertam Pix com características similares ao cartão de crédito, disponibilizando transferência de Pix para ser paga na fatura do cartão de crédito, bem como oferecendo crédito parcelado para viabilizar uma operação com Pix. Além disso, a indústria de cartões usa os diferenciais de pontos, cashback e pagamentos internacionais como estratégia.

Contudo, os avanços no Pix não param. A próxima inovação do Pix está a caminho e ela tanto acabará com o rotativo do cartão, como também possibilitará o pagamento nos moldes do cartão de crédito, que se chamará Pix Crédito.

Novidades em breve!

