Quer investir para ter uma renda extra na aposentadoria? Conheça o Tesouro RendA+

Caro leitor, você já se planejou financeiramente para a aposentadoria? Se ainda não, sugiro pensar e avaliar as alternativas disponíveis para ter uma aposentadoria tranquila. É um risco elevado ficar dependente apenas da aposentadoria do INSS.

Uma alternativa de investimento de longo prazo, lançada em janeiro deste ano, é o título Tesouro RendA+, que busca exatamente atender aos anseios das pessoas para uma aposentadoria mais tranquila financeiramente.

INVESTIMENTO PARA A APOSENTADORIA

O Tesouro RendA+, de acordo com o Tesouro Nacional, adapta o conceito da previdência privada para os títulos públicos, simplificando o processo de investimento, trazendo mais segurança e acessibilidade ao planejamento previdenciário.

A estratégia de investimentos do Tesouro RendA+ é acumular recursos, rentabilizando com juros reais, durante o seu tempo de trabalho, e ao chegar o momento da sua aposentadoria, você passa a receber os frutos desse investimento mensalmente por 20 (vinte) anos.

Para começar, o mínimo para investir é por volta R$ 30,00. O período em que deve ser investido os recursos no Tesouro RendA+ varia de 7 a 42 anos, a depender da escolha do investidor.

INVISTA R$ 34,49 E RECEBA R$ 1.000,00 DE APOSENTADORIA EXTRA*

Sim, você leu corretamente. Com apenas R$ 34,49 investidos, você tem previsão de receber R$ 1.000,00 de aposentadoria extra.

Mas calma, vamos para os números. Estes valores se referem a simulação, do próprio site do Tesouro Direto, nas seguintes condições:

Data da simulação: 31/07/2023 (o momento de investir é importante, pois os títulos apresentam variação ao longo do tempo);

Idade atual: 30 anos

Idade de aposentadoria: 70 anos

Investimento inicial: R$ 0 (zero)

De acordo com a simulação realizada no site do Tesouro Direto, você precisaria ter na sua aposentadoria 58,16 título(s) do Tesouro RendA+ para receber R$ 1.000,00 de renda extra mensalmente, por 20 anos, diretamente do Tesouro Nacional, a partir de 15/01/2065. Assim, você precisa comprar 0,12 título por mês até a aposentadoria, o que custa aproximadamente R$ 34,49.

QUER REALIZAR OUTRA SIMULAÇÃO?

Caso não esteja nestas condições, você mesmo pode efetuar simulação no site do Tesouro Direto, através deste link. Outras informações, como custos, carência, entre outros, também podem ser consultadas no link.

TESOURO RENDA+ TEM APRESENTADO CRESCIMENTO EXPRESSIVO

De acordo com números publicados neste mês pelo Tesouro Nacional, o Tesouro RendA+, com pouco mais de 5 meses de operação, já atingiu mais de R$ 1,0 Bilhão em estoque e 52 mil investidores. O crescimento do volume investido do Tesouro RendA+ tem sido expressivo, pois saiu de 0(zero) a R$ 1,0 Bilhão em menos de 6 meses.

Para investir no Tesouro RendA+, você pode através do site do Tesouro Direto, instituições financeiras ou corretoras de investimentos.

E lembre-se, na hora de investir, busque produtos financeiros que se adequem ao seu perfil, e claro, sempre com o auxílio de profissionais especializados de investimentos.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Título: TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA. Rentabilidade IPCA + 5.43% aa. Ano de Conversão: 2065. Ano de Vencimento: 2084. Preço de 1 Título: R$ 287,45. Simulação realizada em 31/07/2023

** As simulações são baseadas em projeções de mercado. Isso não garante resultados futuros. Para entender mais sobre as taxas aplicadas ao Tesouro Renda+ acesse o documento completo sobre o título.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil