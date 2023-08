Comércio cearense reage e tem performance melhor que o Brasil

O comércio varejista cearense é importante sinalizador da atividade econômica do nosso estado, sobretudo pela sua participação no PIB, bem como pela capacidade de espraiamento dos benefícios econômicos, por exemplo, através da geração de empregos.

Nesse sentido, temos uma boa notícia. O volume de vendas do comércio varejista ampliado do Ceará no 1º semestre de 2023, apresentou crescimento de 4,5%, superior ao registrado no Brasil, que foi de 4,0%. Os dados foram publicados pelo IBGE na Pesquisa Mensal de Comércio.

Em termos de receita nominal de vendas, ou seja, em faturamento, o comércio cearense cresceu 9,3% nos primeiros seis meses do ano, quando comparado com o mesmo período de 2022.

COMÉRCIO CEARENSE MELHOR QUE O BRASIL

No ano de 2023, o Ceará estava apresentando resultados piores que o Brasil, desde o mês de abril. Contudo, em junho, apresentou resultado espetacular de crescimento das vendas, com crescimento mensal de 6,0% (com ajuste sazonal), que não ocorria nessa magnitude há 14 meses, e passou a registrar resultados superiores à média brasileira.

PERFORMANCE DO COMÉRCIO POR ATIVIDADE

Entre as atividades de comércio, acompanhadas pelo IBGE, o Ceará no 1º semestre apresentou performance melhor que o Brasil em 9 de 14 atividades.

As atividades econômicas do comércio cearense que apresentaram crescimento mais robusto das vendas no 1º semestre foram:

Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (+21,7%);

Hipermercados e supermercados (+14,2%);

Eletrodomésticos (+11,3%);

Combustíveis e lubrificantes (+8,5%);

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+4,1%).

MOTIVOS PARA MELHORA DAS VENDAS

Na perspectiva macroeconômica, a melhora do mercado de trabalho e a redução da inflação, sem dúvidas, são as principais forças motrizes da melhora das vendas do comércio.

A inflação, para ilustrar, no 1º semestre de 2022, na Região Metropolitana de Fortaleza estava em 6,34%, enquanto no 1º semestre de 2023, a inflação foi de 2,69%, portanto, menos da metade.

No sentido microeconômico, de forma setorial, o crescimento das vendas espetacular de 39,1% no mês de junho de veículos, motocicletas, partes e peças, quando comparado com o ano anterior, também foi a “mola propulsora” da melhora do comércio cearense.

Neste caso, o programa do governo de redução dos preços de veículos foi o impulsionador da performance das vendas.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas detêm 14,21% de participação do PIB, segundo o IBGE.

** Volume de vendas do comércio ampliado, que além do varejo, contempla o comportamento das vendas de material de construção, veículos, motocicletas, partes e peças.

