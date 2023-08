Quer investir na educação dos seus filhos? Conheça o Tesouro Educa+

As possibilidades que a educação nos proporciona são imensuráveis, que passam desde a nossa formação como cidadão e chegam à formação profissional.

Pensar no futuro é extremamente importante. E quando estamos pensando no futuro das nossas crianças, especialmente na educação, o grau de relevância se torna ainda maior. O investimento em educação é transformador.

Nesse sentido, o Tesouro Nacional, na última semana, lançou uma alternativa de investimento para a educação, o Tesouro Educa+.

O QUE É O TESOURO EDUCA+?

O investimento no Tesouro Educa+, tem como principal objetivo, ajudar as pessoas a investir, com a finalidade de acumular recursos para serem destinados à educação no futuro, especialmente para seus filhos, com rentabilidade interessante, acima da inflação, e uma característica extremamente importante, trata-se de investimento muito seguro.

COMO FUNCIONA O TESOURO EDUCA+?

A partir de R$ 30,00, você pode investir no título Tesouro Educa+, durante um determinado período, e chegado ao fim do prazo do prazo de acumulação, você começa a receber os recursos financeiros, de forma mensal, no prazo de 5 anos.

É interessante ressaltar que no prazo de acumulação, ou seja, na fase em que você está investindo, você pode tanto suspender os investimentos por certo período, como também fazer aportes de recursos em quantias ainda maiores. Contudo, quais mais investir e pelo maior tempo, mais recursos estarão disponíveis no período de recebimento.

VEJA UMA SIMULAÇÃO DO TESOURO EDUCA+

Existem várias alternativas de investimentos no Tesouro Educa+, que dependem fundamentalmente de quanto vai investir e quando você deseja que os recursos comecem a ser creditados para uso na educação dos seus filhos.

De forma a compreender melhor o Tesouro Educa+, veja simulação de investimento, extraído do próprio site do Tesouro:

Data da simulação: 07/08/2023 (o momento de investir é importante, pois os títulos apresentam variação ao longo do tempo);

Idade do seu filho: 2 anos

Idade do seu filho que começara a Universidade aposentadoria: 18 anos

Investimento inicial: R$ 0 (zero)

Renda mensal pretendida para a educação: R$ 1.000,00

Conforme simulação no site do Tesouro Direto, você precisaria, até o seu filho entrar na Universidade, de 14,54 títulos do Tesouro Educa+ para receber R$ 1.000,00 de recursos, de forma mensal, por 5 anos, diretamente do Tesouro Nacional, a partir de 15/01/2040.

Nessa simulação, você precisaria comprar 0,12 título por mês até o início das aulas na Universidade, o que necessita de investimentos mensal de R$ 172,32.*

QUER FAZER OUTRA SIMULAÇÃO?

Para mais informações e fazer simulação utilizando outros parâmetros de idade e valores, clique aqui.

Os investimentos para a educação futura, que sugiro contemplar além das mensalidades, deve-se incluir os custos com livros, materiais, alimentação, entre outros. Se você pensa em intercâmbio no futuro para seus filhos, o Tesouro Educa+ também pode ser uma alternativa interessante de planejamento de investimentos educacional.

O Tesouro Educa+ pode ser encontrado no site do Tesouro Direto, bem como nas principais instituições financeiras.

Por fim, invista sempre com objetivo, ou melhor, com propósito. E não tem investimento melhor que nos filhos, e na educação.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Título: TESOURO EDUCA+ 2040. Rentabilidade IPCA + 5,38% aa. Ano de Conversão: 2040.

** As simulações são baseadas em projeções de mercado. Isso não garante resultados futuros. A simulação não inclui taxas e impostos. Para entender mais sobre as taxas aplicadas ao Tesouro Educa+ acesse o documento completo sobre o título.

