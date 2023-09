Você sabe qual é o investimento mais seguro do Brasil?

Se você pensou na caderneta de poupança, errou. A caderneta de poupança, o investimento mais conhecido dos brasileiros, também tem seus riscos. No caso da Instituição Financeira sofrer algum problema, que impossibilitem os saques da poupança, existe um valor limite que é garantido aos poupadores.

QUAL O VALOR GARANTIDO NA CADERNETA DE POUPANÇA?

O Fundo Garantidor de Créditos, que já foi tratado por este colunista, tem como missão administrar o mecanismo de proteção aos depositantes da poupança, garante o valor de até R$ 250 mil. Logo, valores superiores, não é garantido receber.

CONHEÇA O INVESTIMENTO MAIS SEGURO DO BRASIL

Em conversa com o maior influencer de investimentos do Nordeste, Alberto Pompeu considera o Tesouro Selic como o investimento mais seguro do Brasil, uma vez que é garantido pelo Tesouro Nacional, além de possuir liquidez e rentabilidade superior à poupança.

Vale ressaltar que os títulos públicos federais, sem limite de valor, são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Caso não seja honrado os compromissos financeiros dos títulos públicos federais pelo Tesouro Nacional, estaremos tecnicamente em situação de default, o que implica em uma série de consequências econômicas para o País.

COMO E ONDE INVESTIR?

O investimento em título público federal, como o Tesouro Selic, é interessante alternativa, na medida em que oferece segurança, além de disponibilizar diferentes prazos de vencimento, e para investir, convenhamos, além de serem extremamente acessíveis, são extremamente simples de serem realizados nas instituições financeiras.

VALENDO R$ 100,00!

Em interessante enquete, o influencer de investimentos Alberto Pompeu fez a pergunta do investimento mais seguro do Brasil para várias pessoas, valendo R$ 100,00, que pode ser assistida em suas redes sociais.

Segundo Pompeu, por mais dinâmico que tenha sido esse momento, foi bastante preocupante o nível das respostas. Pompeu relata que “até tinha uma expectativa de que algumas respostas seriam erradas, mas chamou atenção a grande maioria das pessoas não fazia ideia, isso sem contar com as pessoas que respondiam poupança, que já era esperado”.

QUAL O NÍVEL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA POPULAÇÃO?

O maior influencer de investimentos do Nordeste, relata que o nível de educação financeira, em geral, ainda é baixo. Pompeu diz que “é importante reforçar que não há relação proporcional entre o nível de educação financeira e a classe socioeconômica, que inclusive observa diariamente pessoas com Mestrado e Doutorado, por exemplo, tem pouco domínio do assunto”. Pompeu diz que o nível insuficiente de educação financeira é estrutural.

E O FUTURO DAS FINANÇAS PESSOAIS?

O influencer de investimentos Alberto Pompeu, que vêm chamando atenção nas redes sociais, como o TikTok, onde possui mais de 1 milhão de seguidores, considera fundamental a educação financeira desde o ensino primário nas escolas. Pompeu diz que quanto mais cedo iniciar a educação financeira, melhor para a população no futuro, e assim teremos uma mudança positiva na sociedade.

