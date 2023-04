Aniversário de Fortaleza é feriado ou ponto facultativo? Veja o que funciona

O aniversário de 297 anos de Fortaleza, celebrado nesta quinta-feira (13), será ponto facultativo para servidores municipais. Isso significa que a administração pública deverá funcionar em esquema diferenciado e que a maior parte dos serviços disponibilizados pela Prefeitura estará suspensa, retornando à normalidade na sexta-feira (14).

A data comemorativa não é decretada como feriado no calendário oficial da Cidade, portanto, órgãos e serviços da iniciativa privada deverão funcionar normalmente.

Conforme a Prefeitura, não serão afetados serviços essenciais como assistência da saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas.

Veja o funcionamento dos serviços municipais

Transporte público

Durante todo o dia 13 de abril, os usuários do transporte público da Capital poderão usufruir da tarifa social. A tarifa inteira será, portanto, R$ 3,90, enquanto a meia será R$ 1,50.

Além disso, será reforçada a frota de ônibus para garantir o transporte das pessoas que irão ao evento no aterrinho da Praia de Iracema. Veja quais linhas passam pela região:

011 – Circular I

012 – Circular II

051 – Grande Circular I

052 – Grande Circular II

055 – Corujão Grande Circular I

056 – Corujão / Grande Circular II

071 – Antonio Bezerra / Mucuripe

073 - Siqueira / Praia de Iracema

077 – Parangaba / Mucuripe

092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

099 - Siqueira / Mucuripe / Barão do Studart

120 - Vila do Mar / Náutico/Antônio Bezerra I

711 – Barra do Ceará / Cais do Porto

752 – Caça e Pesca / Centro

903 - Varjota

905 – Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 – Castelo Encantado / Centro

Assistência Social

Segundo a Prefeitura, os serviços de assistência social como Higiene Cidadã, Refeitório Social e distribuição de almoço para população em situação de rua terá funcionamento normal.

O Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Francisca Clotilde continua aberto 24 horas para atendimento.

Serviços veterinários

A Prefeitura informou que o VetMóvel e a Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó funcionam normalmente nesta quinta.

O VetMóvel disponibiliza atendimento para consultas, vacinação antirrábica e castração com agendamento, nas unidades localizadas no Amadeu Furtado (Praça Monsenhor Linhares, Rua Érico Mota, s/n) e Vila Velha (Praça Beira-Rio, Rua Vinte e Dois, s/n, esquina com Rua 23). Na unidade do Passaré, ocorrem somente castrações agendadas (ao lado da Clínica Jacó, na Avenida dos Paroaras, 60).

A Clínica Jacó terá funcionamento habitual das 8h às 17h. Casos de emergência são atendidos até as 15h após avaliação veterinária.

Endereço: Avenida dos Paroaras, 60 (esquina com a Avenida da Saudade) - Passaré

Fiscalização

Os serviços da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também não serão afetados. O órgão pode ser acionado pela população por meio de três canais de denúncia: o aplicativo Fiscalize Fortaleza, o site Denúncia Agefis e o telefone 156.

Desenvolvimento Econômico

A unidade do Sine Municipal na Aldeota, o Centro de Referência do Empreendedor, no Bom Jardim, e a Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico, no Conjunto Esperança, irão funcionar normalmente.

Shows na Praia de Iracema

O aniversário da Capital será comemorado nesta quinta, a partir de 19 horas, no aterrinho da Praia de Iracema. Subirão ao palco Djavan, conhecido por sucessos como 'Pétala', 'Oceano', 'Samurai' e 'Flor de Lis', e Makem, natural de Fortaleza, que participou da edição do ano passado do programa 'The Voice Brasil', da TV Globo.