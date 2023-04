De concurso a novos CAPS: Prefeito Sarto vai anunciar 'pacotão da saúde' no aniversário de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, vai anunciar, na próxima quinta-feira (13), um pacote de iniciativas destinadas à melhoria dos serviços de saúde pública em Fortaleza. Entre as medidas, está a construção de 4 novos Centros de Assistência Psicossocial (CAPs) - sendo dois para adultos e dois para o público infantil - e a abertura de um edital de concurso de 15 psiquiatras para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

As informações foram repassadas durante entrevista do prefeito Sarto aos jornalistas Karine Zaranza e Alan Barros, no podcast do Diário do Nordeste, “Que Nem Tu”. O programa entrevista personalidades nordestinas e este episódio será veiculado na íntegra na quinta-feira (13), nas plataformas de áudio, no canal do YouTube do DN e na TV Diário.

Os detalhes sobre início das obras, valores investidos e prazos para as entregas não foram repassados, mas devem ser divulgados na próxima quinta-feira (13). O dia foi escolhido por ser a data do aniversário de 297 anos de Fortaleza.

"Quinta-feira (13), vou fazer um grande anúncio de um 'pacotão da saúde', mas vou dar um spoiler: vamos construir quatro CAPS (dois adultos e dois infantis) e fazer um concurso para José Frota de 15 psiquiatras", anuncia Sarto.

A Rede de Atenção Psicossocial atual possui 15 CAPS, sendo seis gerais, sete especializados em álcool e drogas e dois infantis. Os centros funcionam de segunda a sexta para atendimentos de pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos.

A estrutura possui uma alta demanda de atendimentos e pessoas de diverssos bairros da cidade ficam descobertos desse tipo de assistência e quem consegue acaba passando muito tempo na fila de espera. A saúde pública, de modo geral, “tira o sono” do gestor, como revelou na entrevista.

“Como eu conheço bem a área, servi a vida toda, eu fico pensando 'poderia estar fazendo melhor aqui e alí, mas tem um ou outro que não tem a mesma vocação, o custo do remédio cresce de uma maneira além do normal", acrescentou.

Sarto também contextualiza o surgimento de novos procedimentos nesse processo de encarecimento. "Há uma sofistificação no gasto da saúde que termina prejudicando também. Me tira o sono para pensar e chamar a equipe para a gente resolver esse problema", frisou.

Além disso, o prefeito questiona a distribuição de verbas destinadas à saúde entre as capitais nordestinas.

José Sarto Prefeito de Fortaleza Eu estive com a ministra há pouco tempo e você sabia que Fortaleza tem 1.548 leitos para atender à população de 2,7 milhões de habitantes? Salvador tem 248 leitos para 3,2 milhões. Eles recebem 5 vezes o valor do que nós, e Recife 4 vezes. Por que? Pergunte ao Governo, porque é portaria e não lei

Estratégia de saúde

José Sarto encontrou gestores públicos de outras prefeituras para entender as estratégias de saúde aplicadas. Ele define o contexto de Fortaleza como “um grande desafio”. Na entrevista, o prefeito comentou a situação pessoal de conseguir entrevista com psiquiatra apenas no prazo de um mês.

Legenda: CAPS tem alta demanda em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

"Se ele, meu colega de turma – e eu vou pagando, porque não é de graça não – imagine a população que precisa de uma atenção à saúde mental, por ansiedade, síndrome do pânico, burnout, depressão, diversos transtornos?", questiona.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil