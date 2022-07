Prefeitura de Fortaleza anuncia novo concurso público para área da saúde mental

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar um novo concurso para a área de saúde mental, segundo anunciou o prefeito José Sarto nesta quinta-feira (28). A previsão é que o edital seja publicado ainda neste semestre, já que o concurso foi aprovado pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Ao todo, serão 15 vagas, sendo 14 delas psiquiatras e uma para neuropediatra. "Temos nos preocupado bastante com a saúde mental, principalmente por conta do aumento nos índices de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e outros males. Neste sentido, iremos realizar um concurso para médicos", disse.

Além do concurso, Sarto confirmou que deve enviar, também neste semestre, um projeto de lei para a criação de novas vagas para profissionais não médicos. Dessa forma, contemplará os candidatos do cadastro de reserva do certame regulamentado pelo Edital nº 77/2018.

Posse

Nessa quarta (27), Sarto empossou 50 novos servidores que irão atuar na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Fortaleza.

São 33 enfermeiros, sete psicólogos, seis assistentes sociais e quatro terapeutas ocupacionais. Além destes, mais outros oito servidores deverão ser nomeados futuramente pela Prefeitura.

O ingresso dos profissionais em questão ocorreu por meio do primeiro concurso público realizado especificamente para a assistência da saúde mental de Fortaleza, em 2018.

