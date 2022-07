MPF abrirá inscrições para cadastro de reserva de estagiários de pós-graduação em Direito

O Ministério Público Federal (MPF) abrirá inscrições entre os dias 1º a 5 de agosto para estudantes de pós-graduação em Direito interessados em estagiar em unidades do órgão em Fortaleza e Crateús.

As inscrições para formação de cadastro de reserva deverão ser feitas na aba "Estagie Conosco" no site do MPF.

Não há informações sobre o número de vagas nas duas unidades. O edital de vagas também prevê a reserva para pessoas com deficiência, pessoas que se declararem negras ou integrantes de minorias étnico-raciais.

Critérios e remuneração

Os candidatos precisam ter graduação em Direito ou ser concludente, além de estarem matriculados em curso de pós-graduação em uma das instituições conveniadas ao órgão.

O Programa de Estágio do MPF oferece bolsa de R$ 1.952,00 e auxílio-transporte de R$ 11 por dia trabalhado para uma jornada semanal de 20 horas.