TJCE abre seleção pública com 140 vagas para Juízes Leigos e salário de até R$ 7,1 mil

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas até as 16h do dia 18 de agosto para seleção pública de 140 Juízes Leigos. A remuneração mensal dos aprovados pode chegar a R$ 7.110,39.

Os selecionados atuarão em Juizados Especiais do Estado sob a supervisão de um juiz togado em contratos temporários sem vínculo empregatício ou estatuário com o órgão.

Segundo o TJCE, os Juízes Leigos podem presidir audiências de instrução e julgamento, colher provas e elaborar minuta de sentença a ser homologada pelo respectivo juiz de Direito.

Os profissionais serão responsáveis ainda por realizar atividades de conciliação, execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo.

Inscrições online

O TJCE indica que cada juiz leigo deverá realizar, no mínimo, 40 atos por mês. Caso a meta de produção não seja alcançada por três meses consecutivos, haverá remanejamento ou desligamento do contratado.

Interessados na vaga devem fazer as inscrições exclusivamente no site do Instituto Consulplan. O custo é de R$ 60.