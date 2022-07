Novo concurso IBGE oferta 15 mil vagas complementares para recenseadores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve abrir inscrições, entre esta quinta-feira (28) e a próxima segunda-feira (1º), para um novo processo seletivo com 15.075 vagas de recenseador no Censo Demográfico 2022.

Segundo o edital N.º 10/2021, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (28), o contrato dos aprovados será de três meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Os interessados nas vagas devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital, que ainda não foi divulgado na íntegra.

A remuneração dos recenseadores será variável conforme a produtividade de cada um. Na prática, o cálculo levará em conta o setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Atribuições da função

Cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta;

Coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho,

Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas;

Retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão; manter-se atualizado acerca dos conceitos e procedimentos definidos para a coleta de dados.