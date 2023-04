Djavan e Makem fazem show no aniversário de Fortaleza

Os 297 anos de Fortaleza serão celebrados com shows de Djavan e da cearense Makem, no Aterrinho da Praia de Iracema, no próximo dia 13 de abril. A coluna apurou que haverá ainda outras atividades comemorativas que serão confirmadas nos próximos dias.

Djavan está em turnê com o show "D", do seu 25º disco. Em entrevista ao Diário do Nordeste, em agosto passado, o alagoano garantiu que se apresentaria em Fortaleza. O show traz grandes sucessos da trajetória de Djavan, além faixas do mais recente trabalho.

Fortalezense, Makem foi semifinalista no The Voice Brasil de 2022 e se apresenta com um repertório eclético, com referências que vão de MPB e ao Pop e Rock internacional.

Confira provável setlist do show de Djavan em Fortaleza

1- CURUMIM

2- BOA NOITE

3- SEVILHANDO

4- EU TE DEVORO

5- DOU - NÃO - DOU

6- OUTONO

7- SECA

8- LIMÃO/ AVIÃO/ FLOR DE LIS

9- NUM MUNDO DE PAZ

10- ALAGOAS (só em Maceió)

11- MEU BEM QUERER

12- VENTOS DO NORTE

13- OCEANO

14- ILUMINADO

15- DESANDOU

16- TENHA CALMA/ SEM VOCÊ

17- LUZ

18- TANTA SAUDADE

19- ASA

20- SE

21- VOCÊ É

22- SAMURAI

23- SINA

BIS

23 – PÉTALA

24 – LILÁS