Passageiros do transporte público de Fortaleza terão tarifa social nesta quinta-feira (13)

Os usuários de transporte público da capital cearense terão direito à tarifa social durante esta quinta-feira (13) A medida faz parte de um plano operacional da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e visa melhorar o deslocamento da população às comemorações do aniversário da Cidade.

Ao longo do dia, o preço das passagens inteiras ganhará um desconto, passando de R$ 4,50 para R$ 3,90. As tarifas estudantis, no entanto, continuarão com o mesmo valor: R$ 1,50.

COMEMORAÇÕES

Os cidadãos que desejarem comemorar o aniversário da Capital com as apresentações de Djavan e Makem, no Aterrinho da Praia de Iracema, poderão contar com esquema de transporte especial preparado pela Etufor.

De acordo com o órgão, as 18 linhas da região circularão normalmente, e a frota de ônibus será reforçada com cinco veículos reserva, totalizando 162 ônibus com rotas próximas à Praia de Iracema.

LINHAS NO ENTORNO DA PRAIA DE IRACEMA

011 – Circular I

– Circular I 012 – Circular II

– Circular II 051 – Grande Circular I

– Grande Circular I 052 – Grande Circular II

– Grande Circular II 055 – Corujão Grande Circular I

– Corujão Grande Circular I 056 – Corujão / Grande Circular II

– Corujão / Grande Circular II 071 – Antonio Bezerra / Mucuripe

– Antonio Bezerra / Mucuripe 073 - Siqueira / Praia de Iracema

- Siqueira / Praia de Iracema 077 – Parangaba / Mucuripe

– Parangaba / Mucuripe 092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

- Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema 099 - Siqueira / Mucuripe / Barão do Studart

- Siqueira / Mucuripe / Barão do Studart 120 - Vila do Mar / Náutico/Antônio Bezerra I

- Vila do Mar / Náutico/Antônio Bezerra I 711 – Barra do Ceará / Cais do Porto

– Barra do Ceará / Cais do Porto 752 – Caça e Pesca / Centro

– Caça e Pesca / Centro 903 - Varjota

- Varjota 905 – Meireles / Centro

– Meireles / Centro 906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

- Caça e Pesca / Serviluz / Centro 907 – Castelo Encantado / Centro