Programa 'Ceará Sem Fronteiras' irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

Evento de lançamento terá palestra da escritora Marcia Tiburi, nesta quinta-feira (28), no Anfiteatro do Dragão do Mar

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Legenda: Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Foto: Divulgação/Secult-CE

Artistas e pesquisadores cearenses com trabalhos consolidados na área da cultura poderão se inscrever, a partir desta quinta-feira (28), no novo programa de editais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), intitulado Ceará Sem Fronteiras

Dividido em duas frentes, o programa irá ofertar 40 bolsas de intercâmbio para residências, estágios e outras atividades formativas, além da publicação de 10 livros de artistas e/ou pesquisadores que busquem publicizar suas pesquisas. Ao total, serão três editais, sendo dois para as bolsas de intercâmbio e um para as publicações.

O evento de lançamento do programa ocorre nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar. O momento será aberto ao público e contará com a aula magna “Resistência e Criação de Imaginários Críticos na Indústria Cultural”, ministrada pela filósofa, escritora e artista plástica gaúcha Marcia Tiburi.

Segundo Ernesto Gadelha, coordenador de Formação, Livro e Leitura da Secult-CE, o Ceará Sem Fronteiras busca dar continuidade ao projeto Territórios de Criação, executado pela Pasta e pela Mercúrio Produções no último ano, que distribuiu 34 bolsas de circulação artística para cearenses e publicou em livro 20 dissertações e teses sobre o campo da cultura. O calendário dos lançamentos desses livros, aliás, também será anunciado oficialmente no evento (veja datas no fim da matéria).

Enquanto o Territórios de Criação foi executado com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), o Ceará Sem Fronteiras será custeado a partir de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). 

“Entendemos que a demanda é muito grande, e é um tipo de circulação que você não vai encontrar fontes de financiamento na universidade, que tem uma perspectiva mais acadêmica”, explica Ernesto Gadelha. 

R$ 1,5 milhão
é o valor total de investimento no Ceará Sem Fronteiras

“Aqui, a nossa perspectiva é de possibilitar que artistas que já estão nos seus processos, que já têm uma trajetória, tenham essa oportunidade de vivenciar intercâmbios, residências, cursos, estágios e outros contextos de produção artística e cultural relevantes, que possam significar aí uma possibilidade não só de aperfeiçoamento, mas também de fazer rede, de poder transitar nesses circuitos de produção artística”, completa. “Tudo isso, no final, é política de formação.”

Quem pode concorrer às bolsas de intercâmbio?

Artista cratense Cleo do Vale foi uma das contempladas com bolsa de intercâmbio em 2024
Legenda: Artista Cleo do Vale foi uma das contempladas com bolsa de intercâmbio no Territórios de Criação, em 2024
Foto: Divulgação

Para participar da seleção para bolsas de intercâmbio, os artistas e pesquisadores precisam apresentar uma trajetória consolidada em algum segmento cultural e articular com possíveis instituições parceiras de outros estados brasileiros ou países do exterior. As bolsas serão divididas em 20 bolsas internacionais, no valor de R$ 20 mil cada, e 20 bolsas para destinos no Brasil, no valor de R$ 10 mil cada.

“Sabe aquele curso que você sempre deseja fazer e nunca teve condições de fazer? Se você é um artista, um bailarino, e quer participar como estagiário numa companhia ou numa escola renomada de dança. A mesma coisa um músico, um cineasta, um ator”, explica Ernesto Gadelha. “Esse edital vem justamente para possibilitar esse tipo de mobilidade, que a gente chama de mobilidade artístico-formativa”, completa.

Não há destinos pré-definidos para as bolsas. No programa Territórios de Criação, os contemplados participaram de atividades formativas em dez países de vários continentes; para esta chamada, com o aumento das bolsas, a perspectiva é que esse número seja ainda maior.

Programa amplia possibilidades de publicação

Livros serão publicados em versão impressa e ebook (foto de apoio ilustrativo)
Legenda: Livros serão publicados em versão impressa e ebook (foto de apoio ilustrativo)
Foto: Fabiane de Paula

Um diferencial entre as publicações previstas pelo Ceará Sem Fronteiras é que, desta vez, não só trabalhos acadêmicos poderão ser publicados. Artistas cuja pesquisa se desenvolveu fora da academia e com textos prontos para publicação também podem participar da seleção.

“Podem ser pesquisadores fora da academia, artistas que escrevem, que pesquisam com os temas mais diversos. Mas também pode ser uma tese ou uma dissertação que seja avaliada como relevante”, ressalta Ernesto Gadelha.

Segundo o coordenador, a continuidade da publicação de dissertações e teses tem como intuito democratizar o acesso ao conhecimento produzido nas universidades, “que com frequência fica engavetado nos repositórios das universidades”, além de dar visibilidade e reconhecimento aos pesquisadores.

Os livros serão publicados, novamente, em parceria com a editora EdUece, editora da Universidade Estadual do Ceará (Uece), pelo selo Arte, Cultura e Conhecimento. Para participar, as pesquisas devem se encaixar em algum dos quatro eixos temáticos: artes; patrimônio e memória; publicações acadêmicas e gestão e políticas culturais.

“O que é importante para nós aí é a identificação da qualidade, da consistência dessa produção e o que ela pode aportar em termos de conhecimento, de reflexão, de pensamento e de memória para o nosso campo artístico-cultural”, conclui Gadelha.

Os critérios para a seleção dos artistas e o cronograma do processo seletivo serão divulgados nos editais. Os dois primeiros editais do programa serão publicados pela Secult Ceará ainda na noite desta quinta-feira (28), no site do Mapa Cultural do Ceará

Livros publicados pelo Territórios de Criação

Programa que deu origem às propostas do Ceará Sem Fronteiras, o Territórios de Criação terá sua culminância com os lançamentos das obras publicadas pelos artistas e pesquisadores selecionados para o projeto no ano passado. 

As publicações são divididas em quatro eixos, que incluem reflexões sobre a produção artística cearense, registros sobre patrimônios vivos e cultura popular, trabalhos sobre identidade e memória. 

A editora e colunista do Diário do Nordeste, Dahiana dos Santos Araújo, foi uma das pesquisadoras selecionadas para publicar sua tese de doutorado, que deu origem ao livro “Narrativas político-poéticas da arte urbana”.

Confira o calendário de lançamentos:

11/09 – Palavras, Imagens e Encantamentos

- Todas as vidas de Telma – o cinema e a fotopintura de Telma Saraiva (Adriana Botelho)
- Poesia, desbunde e marginalidade na obra do poeta cearense Mário Gomes (Adriano Souto de Albuquerque)
- Yarubedzé: Um feitiço de semente de palavra para as artes (Barbara Matias Kariri)
- Recordatório: quando o encontro é marcado pela fotografia (Diana Medina)

25/09 – Patrimônio Vivo e Cultura Popular

- Na pisada feminina do coco cearense (Alessandra Masullo)
- Narrativas político-poéticas da arte urbana (Dahiana dos Santos Araújo)
- Os trajes de quadrilhas juninas: das sedas e veludos às chitas e cristais (Ricardo André Santana Bessa)
- Por que nos querem esquecidas? Patrimônios, matrimônios e a descolonização da memória (Vitória Gomes Almeida)

09/10 – Corpo, Identidade e Resistência

- Performance e identidade: as práticas musicais do bloco carnavalesco Unidos da Cachorra da cidade de Fortaleza - CE (Francisco Sidney Monteiro Junior)
- Meu corpo gordo entre vivências e atravessamentos no curso Princípios Básicos de Teatro (Graco Alves Rodrigues Aragão)
- Ritos de passagem de uma bruxa urbana: performances para germinar floresta em um corpo pavimentado (Natália Coehl)
- Experiências de uma bixa preta em sala de aula: contribuições para uma educação a partir da dissidência interseccional (Wellington Soares Gomes)

23/10 – Territórios, Tradições e Memórias

- O que faz de uma casa um lar? (Andréa Sobreira)
- Do terreiro ao mar: a antropologia da peregrinação da festa de Iemanjá em Fortaleza (Éden Barbosa)
- O picadeiro é encantado: tempo, festa e narrativas etnobiográficas de um palhaço de circo (Ethel de Paula)
- Processos de aprendizagem e criação em danças afroancestrais: proposições pedagógicas e modos de fazer (Gerson Moreno)

13/11 – Poéticas do Real, Resistências e Futuro

- Notas para uma cidade por vir: os gestos fílmicos engajados na invenção do espaço urbano (Ana Paula Vieira)
- Odisseia 116: uma epopeia do real (Cleilson Lopes)
- Sempre há esperança após a cerca e a seca: a patrimonialização do campo de concentração do Patu em Senador Pompeu - CE (Mayk Lenno)
- Escorre um rio em mim: poéticas de menstru-ações (Williana da Silva Maciel)

Serviço
Lançamento do programa “Ceará Sem Fronteiras”, com aula magna de Marcia Tiburi
Quando: Quinta-feira, 28 de agosto
Horário: 19h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acessos pela rua José Avelino, atravessando a praça via palco Rogaciano Leite Filho, e também pela Rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão)
Mais informações: @secultceara  

