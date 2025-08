Conheça Siará+, streaming cearense gratuito que reúne filmes produzidos no Estado

Ainda mais projeção para o audiovisual cearense: é esse o intuito principal da Siará+, plataforma de streaming gratuita do Governo do Ceará que tem foco na produção audiovisual do Estado e será lançada nesta terça-feira (5), em evento aberto ao público, no Cineteatro São Luiz.

A Siará+ começará disponibilizando um catálogo de 50 títulos — entre curtas e longas, ficções, documentários e animações — “dos mais diversos realizadores, cineastas, produtores”, como explica Rafael Felismino, secretário executivo da Cultura do Ceará, ao Verso.

O lançamento do streaming contará também com homenagem ao cineasta Rosemberg Cariry e exibição do filme “Lua Cambará: Nas Escadarias do Palácio”, que foi recuperado pelo Museu da Imagem e do Som e integrará o acervo da plataforma.

O acesso ao acervo se dá mediante cadastro gratuito no site. Inicialmente o streaming funcionamento somente em navegadores de computadores, celulares ou smart TVs, mas é possível espelhar a tela para outro dispositivo.

Além de obras de Rosemberg, nomes de cineastas como Zelito Viana, Armando Praça, Michelline Helena, Amanda Pontes, Allan Deberton e Raquel Garcia figuram na lista das obras selecionadas na “estreia” do streaming.

“Nós vamos ter desde espaço de grandes cineastas a espaços também para quem é egresso das políticas públicas da Secretaria da Cultura”, ressalta o gestor. A intenção, resume, é “projetar os nossos realizadores, diretores, roteiristas, cineastas, atores, locações cearenses por todo o Brasil e por todo o mundo”.

Legenda: Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como "Mais Pesado É O Céu" (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele Foto: Thiago Gadelha / SVM

A implementação e a gestão inicial da plataforma estão sendo coordenadas pelo Cineteatro São Luiz, que está inclusive com uma chamada pública aberta a partir da qual serão selecionados e licenciados 30 curtas brasileiros. Eles irão integrar uma futura mostra on-line da Siará+ e compor o acervo permanente do equipamento.

“É uma plataforma viva, portanto ela vai (se) modificando de tempos em tempos. Vamos ter uma equipe de curadoria composta por pessoas da área, que estão no Cine São Luiz, no Porto Iracema, em outros equipamentos nossos que têm relação com o audiovisual”, avança Rafael.

A iniciativa do governo tem parceria com o Instituto Tamanduá Synapse Cultural, que atua em áreas como infraestrutura técnica e suporte operacional do site e trabalhou com plataformas como o Porta Curtas e CurtaOn, do Canal Curta!.

Políticas de distribuição e acesso

Como ressalta o secretário executivo, a experiência da plataforma também “vai servir pra gente dar um impulso na distribuição dos filmes cearenses”.

“Uma das maiores dificuldades que o cinema do Nordeste tem é a distribuição, nós temos conversado muito com os outros secretários de cultura do Nordeste no âmbito do Consórcio Nordeste e é uma dificuldade comum transpor essa barreira do eixo Rio-São Paulo” Rafael Felismino secretário executivo da Cultura do Ceará

“Uma vez estando numa plataforma como essa, um distribuidor já vai olhar de outra forma, então é mais uma oportunidade pra gente projetar o audiovisual cearense”, reforça Rafael.

Em conjunto com a expansão para fora, a plataforma tem no público do próprio Estado uma base com potencial — ainda mais levando em conta as dificuldades de acesso a salas de cinema na grande maioria dos municípios cearenses.

Legenda: Longa "Lua Cambará: Nas Escadarias do Palácio", de Rosemberg Cariry, marca lançamento da Siará+ e estará disponível no streaming Foto: Divulgação

“A plataforma vem também nesse sentido de você dar oportunidade dos cearenses conhecerem as suas produções”, defende o secretário, que adiantou na entrevista a abertura de salas de cinema no Estado dentro do projeto Cinema da Cidade.

“Nós vamos daqui para o final da gestão entregar mais seis espaços de cinema, são 12 salas, cada município tem duas salas. É um ganho muito grande e mais espaço para a gente exibir as nossas produções”, destaca.

Rafael ainda lembra que a Secult e o Governo do Estado têm potencializado os trabalhos em prol da criação de uma empresa pública de audiovisual, que deve “reger toda essa orquestra” de políticas, ações e iniciativas voltadas à linguagem.

“Nós vamos ter a film commission — que são todas as políticas realizadas por um destino para captar produções —, o fomento em si, patrocínios, mecanismos de atração de investimentos na área e a gestão das salas de cinema e da própria plataforma por meio de uma empresa especializada, como já existe, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo”, explica.

Siará+

Quando: disponível a partir de terça, 5

disponível a partir de terça, 5 Onde: no site www.siaramais.cultura.ce.gov.br

no site www.siaramais.cultura.ce.gov.br Acesso gratuito mediante cadastro.

Lançamento da Siárá+, homenagem a Rosemberg Cariry e exibição de “Lua Cambará: Nas Escadarias do Palácio”