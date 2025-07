Paulinho da Viola é internado para retirada de um cisto

O cantor Paulinho da Viola, 82, anunciou, nesta quarta-feira (2), que passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um cisto e deve permanecer internado para recuperação.

“Amigos, Nosso Paulinho realizou hoje um procedimento cirúrgico simples e eletivo para a retirada de um cisto, programado para o intervalo de três semanas que ele terá agora na sua turnê”, expressa trecho do comunicado compartilho pela equipe do artista.

Ainda conforme o informativo, o procedimento foi realizado sem qualquer intercorrência. Nos próximos dias, ele deve receber alta.

Saúde de Paulinho da Viola

Em julho de 2023, o compositor cancelou um show no Rio de Janeiro após passar mal por problemas de saúde. A apresentação foi cancelada em cima da hora.

Nas redes sociais, à época, a assessoria do músico explicou que o motivo do cancelamento do show foi uma "indisposição".

Durante a internação, o cantor passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor no intestino. Ele recebeu alta uma semana após o procedimento.

Carnaval em Fortaleza

Em 2024, Paulinho da Viola foi atração do Pré-Carnaval de Fortaleza. O artista se apresentou no Aterrinho da Praia de Iracema. Depois deste show aberto, o músico retornou em abril de 2025 com a turnê de "Quando o samba chama" no Iguatemi Music Hall.