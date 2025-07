Musical sobre vida e obra de Djavan chega à Fortaleza com ingressos a partir de R$ 21

A grandeza de Djavan ganhará espaço no palco do Cineteatro São Luiz, Fortaleza, através do espetáculo “Djavan - O Musical: Vidas pra contar”. As apresentações ocorrem entre os dias 10 e 12 de outubro deste ano, sendo protagonizado pelo mineiro Raphael Elias.

Os ingressos variam de R$ 21 a R$ 120, sendo possível adquirir na bilheteria física ou no Sympla.

Com classificação indicativa de 12 anos, a obra busca homenagear trajetória e obra do cantor alagoano. O musical foi idealizado por Gustavo Nunes, com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França.

Ao longo da peça, diversos gêneros se misturam para costurar a narrativa, como música, teatro e dança. A história passeia por episódios pessoais e profissionais de Djavan, abordando as decisões tomadas pelo cantor, assim como os desafios superados.

Outros artistas, como Gal Costa, também são retratados no musical.

Datas do espetáculo

Os ingressos já podem ser adquiridos, para as seguintes sessões:

10 de outubro (sexta) às 20h;

11 de outubro (sábado) às 16h e às 20h;

12 de outubro (domingo) às 18h.

Qual o valor dos ingressos?

Confira os ingressos disponíveis:

Plateia inferior I (Inteira): R$120,00

R$120,00 Plateia inferior I (Meia-entrada): R$60,00

R$60,00 Plateia inferior II (Inteira): R$100,00

R$100,00 Plateia inferior II (Meia-entrada): R$50,00

R$50,00 Plateia superior I (Inteira): R$45,00

R$45,00 Plateia superior I (Meia-entrada): R$22,50

R$22,50 Plateia superior II (Inteira): R$42,00

R$42,00 Plateia superior II (Meia-entrada): R$21,00

O Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (@secultceara), fica localizado no Centro de Fortaleza.