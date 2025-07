O que aconteceu com Tom Ripley? Últimos livros da série de Patricia Highsmith são lançados no Brasil

São diversas as adaptações da série de livros "O Talentoso Ripley". Nos cinemas, nos teatros e nos streamings, a história do inteligente assassino Tom Ripley cativa diversos públicos. Com mistério, suspense e muito drama, os últimos livros dos romances policiais de Patricia Highsmith chegaram ao Brasil com nova tradução, pela editora Intrínseca.

Ainda que Ripley seja o vilão da trama, responsável por enganar e matar as pessoas que cruzam seu caminho, o personagem parecer ter um algo inominável que fascina aqueles que acompanham suas empreitadas. Enquanto alguns desejam sua captura, muitos torcem pelo seu sucesso.

Legenda: "O Talentoso Sr. Ripley", de 1999, é uma das mais reconhecidas adaptações da história do inteligente assassino Foto: Divulgação

Esse encantamento, inclusive, é similar ao que ocorreu com o caso do estadunidense Frank Abagnale Jr., cuja história real foi retratada no filme "Prenda-me se For Capaz" (2002). Interpretado por Leonardo DiCaprio, Frank utilizou da inteligência e habilidades de imitação para praticar golpes milionários e viver como médico, advogado e copiloto. Um charmoso vigarista, como Ripley.

Existem mais de seis adaptações da história de Highsmith para as telas. Dentre as mais icônicas, estão: "O Talentoso Sr. Ripley" (1999), com Matt Damon e Jude Law; "O Sol por Testemunha" (1960), com Alain Delon; "O Amigo Americano" (1977), dirigido por Wim Wenders; e, a mais recente, a série "Ripley" (2024), da Netflix.

Veja também Zoeira Lili Reinhart é confirmada como Olive Smith na adaptação de ‘A Hipótese do Amor’, do Prime Video Verso Romance com vampiros? Escritora Jenna Levine cria um universo excêntrico e divertido com nova série de livros

Quantos livros tem "O Talentoso Ripley"?

A escritora Patricia Highsmith publicou cinco livros da série do assassino Tom Ripley. Todos os títulos já foram traduzidos ao Brasil, sendo:

Volume 1: O Talentoso Ripley

O Talentoso Ripley Volume 2: Ripley Subterrâneo

Ripley Subterrâneo Volume 3: O Jogo de Ripley

O Jogo de Ripley Volume 4: O Garoto que Seguiu Ripley

O Garoto que Seguiu Ripley Volume 5: Ripley Debaixo d'Água

Os volumes quatro e cinco foram os últimos lançamentos que chegaram às livrarias brasileiras neste mês.

Legenda: Os volumes "O garoto que seguiu Ripley" e "Ripley debaixo D'água" foram lançados em julho deste ano Foto: Divulgação

Quem foi Ripley na vida real?

Apesar de muitos fãs da obra acreditarem que Tom Ripley é baseado em fatos reais, a escritora estadunidense Patricia Highsmith explicou que se trata apenas de um personagem fictício do universo de seus livros.

No entanto, muitos críticos afirmam que algumas características do enigmático e complexo protagonista da trama são inspiradas em traços da personalidade da própria escritora.

O que aconteceu com Ripley?

As adaptações cinematográficas costumam focar apenas na trama desenvolvida no primeiro livro. O mesmo ocorreu na última produção da Netflix, a série "Ripley" (2024). Nela, os acontecimentos abordam principalmente a tensão entre Tom Ripley e o rico Dickie Greenleaf, com quem ele passa a ter uma relação de desejo e inveja.

Seduzido pelo estilo de vida refinado do filho de um rico industrial, Ripley passa a imitá-lo, tentando roubar a sua vida, tal como o duplo de Dostoiévski.

No entanto, após o fim do primeiro volume, Ripley segue sua jornada, passando a se envolver em tramas cada vez mais complexas. Por exemplo, no segundo livro, ele surge morando em uma confortável propriedade no Sul da França ao lado da esposa Heloise, uma jovem herdeira de grande fortuna. Enquanto aproveita o novo estilo de vida, administra um esquema de falsificação de quadros.

Legenda: Andrew Scott atua como Tom Ripley, na série da Netflix Foto: Divulgação/Netflix

Após um dos compradores ameaçar ir para polícia, por desconfiar da falsificação, Tom decide assumir a identidade do pintor Phillip Derwatt, que já está morto, para convencer o comprador da legitimidade da peça.

No terceiro volume, Tom se envolve com mafiosos italianos. Já o quarto foca na decisão do protagonista de acolher um jovem garoto que admite ter cometido um crime grave. Ele é movido por empatia e curiosidade.

Por fim, no quinto e último volume, Tom volta a passar os dias em sua propriedade francesa com a esposa Heloise. No entanto, tudo muda quando um curioso vizinho se muda para a vizinhança e começa a desenterrar os segredos de Ripley. A série mantém o tom de tensão e suspense até os últimos momentos da obra que encerra essa saga.

A série é baseada em fatos reais?

Assim como Tom Ripley não é uma figura real, a história tampouco é baseada em fatos reais. A série "Ripley", da Netflix, trata-se de uma adaptação da obra de Patricia Highsmith, publicada em 1955.

Qual o enredo de "Ripley", da Netflix?

A série "Ripley" acompanha o protagonista deixando Nova York para visitar uma pacata vila na Itália. Ele recebe a oferta de convencer o boêmio e rico Dickie Greenleaf a voltar para os Estados Unidos. No entanto, a partir da amizade com Dickie, Ripley passa a desejar ter sua vida.

A história resulta em uma trama com fraude, assassinato e roubo de identidade. Na série, Tom Ripley é interpretado por Andrew Scott, enquanto Johnny Flynn dá vida ao Dickie.

A série "Ripley" terá uma segunda temporada?

Na Netflix, a série "Ripley" foi lançada como uma minissérie. Porém, devido à positiva repercussão no streaming, o produtor Steven Zaillian revelou ter interesse em explorar os outros livros.

Assim, uma segunda temporada não foi descartada completamente. No entanto, após um ano desde o lançamento, "Ripley" segue sem uma confirmação oficial de continuação por parte da Netflix.