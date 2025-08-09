Mostra infantil de cinema leva programação gratuita para 4 cidades cearenses

Em mais uma edição totalmente gratuita, a Mostra Internacional Infantil de Audiovisual – Cine Miau chega a Fortaleza e mais três cidades cearenses neste mês de agosto, com 20 curtas-metragens de 12 países. A curadoria feita para os pequenos inclui filmes que tratam de temáticas variadas, como amizade e preservação do meio ambiente.

Na capital cearense, a programação oficial do projeto começou na última quinta-feira (7), com uma sessão especial para estudantes de escolas públicas no Cineteatro São Luiz, e segue até o dia 14 de agosto.

Neste sábado (9), a partir das 18h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe uma sessão aberta ao público, com exibição de quatro curtas: as animações “Olá, Verão!”, de Martin Smatana e Veronika Zacharová, “A Pipa”, de Martin Smatana, e “A Fadabruxa”, de Cedric Igodt e David Van de Weyer, e o live-action “Capitão Tocha”, do brasileiro Matheus Amorim. Para que todos possam aproveitar o momento, o MIS fornecerá abafadores para crianças com hipersensibilidade.

Na próxima semana, nos dias 13 e 14, o Cine Miau ocupará dois equipamentos culturais da Cidade com sessões destinadas a alunos da rede pública de ensino: o Centro Cultural Bom Jardim, que recebe sessões às 9h e 14h, e o Cinema do Dragão, que terá sessões às 14h.

Região Metropolitana e interior também recebem atividades

Além da Capital, Pacajus, Sobral e Morada Nova recebem sessões gratuitas da mostra em agosto. Em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, as sessões para estudantes de escolas públicas ocorrem entre 12 e 15 de agosto, no Viramar Shopping Center. No dia 16, a sessão será ao ar livre, na Praça Renato Aguiar, às 19h.

Em Sobral, a programação será entre os dias 20 e 23 de agosto. No dia 20, as sessões serão em creches públicas da cidade. Nos dias 21 e 22, a mostra é para alunos de escolas públicas, no Theatro São João. A sessão aberta ao público ocorre no dia 23, no Boulevard do Arco, às 19h.

O encerramento do evento no Ceará será em Morada Nova, com exibições de 27 a 29 de agosto. Nos dias 27 e 28, as sessões serão direcionadas aos alunos do Centro Educação Básica Coronel José Epifânio das Chagas. No dia 29, a sessão é aberta ao público, no Anfiteatro Dedé Nó Cego, a partir das 19h.

Cine Miau chega ao Sudeste

Criado no Ceará em 2019, o Cine Miau é um projeto itinerante que desde 2023 circula não só pelo Estado, mas por outras localidades do País. Neste ano, pela primeira vez, o evento será realizado não só no Ceará e na Paraíba, que já recebeu a mostra há dois anos, mas também em Pirapetinga, em Minas Gerais.

Serviço

7º Cine Miau – Mostra Internacional Infantil de Audiovisual

Quando: 7 de agosto a 21 de setembro de 2025

Onde: No Ceará, em Fortaleza (7 a 14/08), Pacajus (12 a 16/08), Sobral (20 a 23/08) e Morada Nova (27 a 29/08); na Paraíba, em João Pessoa (1º a 7/09); e em Minas Gerais, em Pirapetinga (16 a 21/09)

Acesso gratuito

Mais informações: cinemiau.com.br e @cine.miau