Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mostra infantil de cinema leva programação gratuita para 4 cidades cearenses

Em Fortaleza, a sessão aberta ao público será no Museu da Imagem e do Som (MIS); Pacajus, Sobral e Morada Nova também recebem atividades em agosto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Cena do curta 'Animanimusical', da diretora alemã Julia Ocker
Legenda: Cena do curta 'Animanimusical', da diretora alemã Julia Ocker
Foto: Reprodução

Em mais uma edição totalmente gratuita, a Mostra Internacional Infantil de Audiovisual – Cine Miau chega a Fortaleza e mais três cidades cearenses neste mês de agosto, com 20 curtas-metragens de 12 países. A curadoria feita para os pequenos inclui filmes que tratam de temáticas variadas, como amizade e preservação do meio ambiente.

Na capital cearense, a programação oficial do projeto começou na última quinta-feira (7), com uma sessão especial para estudantes de escolas públicas no Cineteatro São Luiz, e segue até o dia 14 de agosto. 

Neste sábado (9), a partir das 18h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe uma sessão aberta ao público, com exibição de quatro curtas: as animações “Olá, Verão!”, de Martin Smatana e Veronika Zacharová, “A Pipa”, de Martin Smatana, e “A Fadabruxa”, de Cedric Igodt e David Van de Weyer, e o live-action “Capitão Tocha”, do brasileiro Matheus Amorim. Para que todos possam aproveitar o momento, o MIS fornecerá abafadores para crianças com hipersensibilidade.

Na próxima semana, nos dias 13 e 14, o Cine Miau ocupará dois equipamentos culturais da Cidade com sessões destinadas a alunos da rede pública de ensino: o Centro Cultural Bom Jardim, que recebe sessões às 9h e 14h, e o Cinema do Dragão, que terá sessões às 14h.

Veja também

teaser image
Verso

Conheça Siará+, streaming cearense gratuito que reúne filmes produzidos no Estado

teaser image
Verso

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Região Metropolitana e interior também recebem atividades

Além da Capital, Pacajus, Sobral e Morada Nova recebem sessões gratuitas da mostra em agosto. Em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, as sessões para estudantes de escolas públicas ocorrem entre 12 e 15 de agosto, no Viramar Shopping Center. No dia 16, a sessão será ao ar livre, na Praça Renato Aguiar, às 19h.

Em Sobral, a programação será entre os dias 20 e 23 de agosto. No dia 20, as sessões serão em creches públicas da cidade. Nos dias 21 e 22, a mostra é para alunos de escolas públicas, no Theatro São João. A sessão aberta ao público ocorre no dia 23, no Boulevard do Arco, às 19h.

O encerramento do evento no Ceará será em Morada Nova, com exibições de 27 a 29 de agosto. Nos dias 27 e 28, as sessões serão direcionadas aos alunos do Centro Educação Básica Coronel José Epifânio das Chagas. No dia 29, a sessão é aberta ao público, no Anfiteatro Dedé Nó Cego, a partir das 19h.

Cine Miau chega ao Sudeste

Criado no Ceará em 2019, o Cine Miau é um projeto itinerante que desde 2023 circula não só pelo Estado, mas por outras localidades do País. Neste ano, pela primeira vez, o evento será realizado não só no Ceará e na Paraíba, que já recebeu a mostra há dois anos, mas também em Pirapetinga, em Minas Gerais.

Serviço
7º Cine Miau – Mostra Internacional Infantil de Audiovisual
Quando: 7 de agosto a 21 de setembro de 2025
Onde: No Ceará, em Fortaleza (7 a 14/08), Pacajus (12 a 16/08),  Sobral (20 a 23/08) e Morada Nova (27 a 29/08); na Paraíba, em João Pessoa (1º a 7/09); e em Minas Gerais, em Pirapetinga (16 a 21/09)
Acesso gratuito
Mais informações: cinemiau.com.br e @cine.miau 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Cena do curta 'Animanimusical', da diretora alemã Julia Ocker
Verso

Mostra infantil de cinema leva programação gratuita para 4 cidades cearenses

Em Fortaleza, a sessão aberta ao público será no Museu da Imagem e do Som (MIS); Pacajus, Sobral e Morada Nova também recebem atividades em agosto

Redação
Há 1 hora
Projeto social atende crianças, jovens e adultos do Grande Pirambu há uma década
Verso

Orgulho do Pirambu: Balé Jovem completa 10 anos transformando vidas e histórias do bairro em arte

Projeto idealizado pela bailarina Ray Xavier já beneficiou centenas de jovens da capital cearense; neste sábado (9), grupo apresenta espetáculo gratuito na Praia de Iracema

Ana Beatriz Caldas
08 de Agosto de 2025
Imagem de uma família na Pinacoteca do Ceará para uma matéria sobre confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza
Verso

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Lista incluem opções ao ar livre e em ambientes fechados

Beatriz Rabelo
08 de Agosto de 2025
Verso

Não sabe o que fazer no Dia dos Pais em 2025? Veja dicas de atividades em Fortaleza

Curta uma programação cheia de belezas e cenários de tirar o fôlego com o seu pai na Capital

Raísa Azevedo
08 de Agosto de 2025
Projeto Culturaê - Papo de Artista ocorre de 8 a 10 de agosto na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Com Aline Bei, MV Bill e Caio Blat, projeto traz conversas abertas entre artistas para Fortaleza

Culturaê - Papo de Artista promove encontros entre nomes do Ceará e do País na Caixa Cultural Fortaleza

João Gabriel Tréz
07 de Agosto de 2025
Eddie Palmieri
Verso

Músico Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Causa da morte não foi revelada. O artista deixa cinco filhos e quatro netos

Redação e AFP
07 de Agosto de 2025
Cenas da segunda temporada de Wandinha, com Jenna Ortega
Mylena Gadelha

'Wandinha', da Netflix, chega com 2ª temporada madura e muito mais da Família Addams; veja resenha

Primeira parte dos episódios do novo ano da série foram lançados nesta quarta-feira (6)

Mylena Gadelha
06 de Agosto de 2025
Projeto tem foco na produção musical cearense
Verso

Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

Projeto “O Sonho e o Som” vai selecionar dez artistas para imersão criativa de quatro meses, gravação de três músicas e participação em show e álbum digital

Redação
06 de Agosto de 2025
Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães formam a Cor dos Olhos
Verso

Banda Cor dos Olhos, de ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, lança álbum de estreia

Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins comandam novo projeto de pop rock; trio faz show na capital cearense no dia 30 de agosto

Ana Beatriz Caldas
06 de Agosto de 2025
Com foco em produção cearense, Siará+ será disponibilizada ao público por meio de site
Verso

Conheça Siará+, streaming cearense gratuito que reúne filmes produzidos no Estado

50 títulos compõem o catálogo na estreia da plataforma e promessa é de expansão

João Gabriel Tréz
05 de Agosto de 2025
Na imagem, mergulhador no mar de Fortaleza por meio do serviço da empresa Atlântida Mergulho Ceará
Verso

Sabia que dá para fazer mergulho em Fortaleza? Experiência alia diversão e preservação em alto-mar

É possível ver arraias, corais, peixes e até golfinhos de pertinho; processo envolve curso e visita ao Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, a 18 quilômetros do Porto do Mucuripe

Diego Barbosa
05 de Agosto de 2025
Centro Cultural do Cariri recebe seminário Raízes do Amanhã, que marca lançamento do programa Kariri Criativo
Verso

Margareth Menezes lança evento de economia criativa no CE em meio ao tarifaço: 'É hora do compre da gente'

Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto

João Gabriel Tréz
04 de Agosto de 2025
Na imagem, criança interage com painel da exposição “Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima”, em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará
Verso

A Caatinga como você nunca viu: exposição gratuita e interativa revela múltiplas surpresas do bioma

“Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima” está em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal de forma a desmistificar o bioma exclusivamente brasileiro

Diego Barbosa
03 de Agosto de 2025
Tom Holland como homem-aranha
Verso

Com Tom Holland, Homem-Aranha 4 ganha primeiro teaser; confira

Lançamento do filme está previsto para julho de 2026

Redação
02 de Agosto de 2025
Montagem de foto com Paulo Cupertino e, ao lado, Rafael Miguel
Verso

Série sobre assassinato de Rafael Miguel aposta em nova abordagem e revela bastidores do crime

Sogro de Rafael, Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão

Redação
02 de Agosto de 2025
DesiRée Beck é drag queen, apresentadora e participante de Drag Race Brasil
Verso

DesiRée Beck, estrela de Drag Race Brasil, se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Drag queen e apresentadora, artista baiana é participante da segunda temporada do reality de RuPaul e um dos destaques do elenco

Ana Beatriz Caldas
02 de Agosto de 2025
Agressão contra Juliana Garcia
Maria Camila Moura

61 socos e um único diagnóstico: covardia

Agressor tenta psicopatologizar sua violência, como estratégia jurídica, se mostrando capacistista

Maria Camila Moura
01 de Agosto de 2025
Espetáculos de artes cênicas, multirresidências criativas e lançamento de livro compõem programação do mês Bienal de Teatro e Cultura Infância
Verso

Teatro, autismo e infância são temas de projetos gratuitos que circulam por cinco cidades cearenses

Aracati, Cascavel, Eusébio, Fortaleza e Trairi recebem programação da Bienal de Teatro e Cultura Infância entre agosto e novembro de 2025

Redação
01 de Agosto de 2025
Artista é um dos principais nomes da música cearense contemporânea
Verso

Mateus Fazeno Rock lança novo álbum com reflexões sobre amor, coletividade e bem viver; ouça

Produzido em parceria com Fernando Catatau e Rafael Ramos, 'Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem' é o terceiro disco do artista cearense

Ana Beatriz Caldas
01 de Agosto de 2025
Confira onde encontrar happy hour em Fortaleza para celebrar o Dia da Cerveja
Verso

15 bares e restaurantes com happy hour para você comemorar o Dia da Cerveja em Fortaleza

Data celebrada sempre na primeira sexta-feira de agosto cai, em 2025, no primeiro dia do mês

Redação
01 de Agosto de 2025