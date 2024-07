Festival de Música da Ibiapaba terá Ednardo, homenagem a Cristiano Pinho e oficinas; veja atrações

Dos dias 20 a 27 de julho, o município de Viçosa do Ceará se tornará um grande palco para os talentos da música cearense. Chegando a sua 19ª edição, o Mi – Festival de Música da Ibiapaba terá programação artística com nomes consagrados e jovens talentos do Estado durante toda a semana, além de 68 atividades de formação na área musical. Todas as atividades são gratuitas.

Entre as atrações musicais que se apresentam nos quatro palcos do evento, estão nomes como Ednardo, Makem, Berg Menezes, Os Bardos e Clau Aniz. A ideia do line-up é reunir diferentes estilos musicais, com atenção especial aos novos nomes da música cearense.

A coordenadora do festival, Selma Santiago, explica que o evento se dá a partir de uma proposta de sinergia entre difusão e educação – ou seja, a curadoria de artistas que se apresentam nos palcos do evento foi feita em diálogo com o que será ensinado nas oficinas e rodas e práticas de grupo.

As trilhas formativas, que incluem oficinas de diversos instrumentos, produção, acessibilidade e outras temáticas, serão ofertadas a 700 alunos cearenses de todas as idades, inclusive crianças. As inscrições já estão encerradas e foram ofertadas por meio de uma chamada pública, com foco em estudantes de escolas públicas, alunos e professores de música e arte-educadores.

“Teremos apresentações da Escola de Música de Sobral, dos Laboratórios de Música da Escola Porto Iracema das Artes, do Laboratório de Música do Centro Cultural Bom Jardim e da Vila da Música do Crato. A gente quer trazer o resultado do que está sendo feito nessas escolas”, explica Selma.

Outro destaque do festival é a homenagem ao músico Cristiano Pinho, que faleceu aos 59 anos no último dia 03 de julho. Cristiano era multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical, e se tornou conhecido pelo trabalho com nomes como Fagner, Kátia Freitas, Amelinha, Fausto Nilo e Ednardo.

Além de dar nome a um dos palcos do festival, o guitarrista receberá homenagens da Camerata da Universidade Federal do Ceará (UFC) e um show especial com artistas que foram parceiros musicais e de vida. “Como filho de Viçosa, nada mais digno do que ter uma programação para ele”, destaca a coordenadora.

Confira a programação do 19º Festival Mi:

Sábado (20/07)

19h30 – Palco Cristiano Pinho

Solenidade de Abertura

Camerata de Cordas da UFC – Concerto: “Studio Ghibli”

Essas Mulheres - Samba das Meninas

Domingo (21/07)

16h – Patamar da Igreja Matriz

Encontro Regional do Sistema Estadual de Bandas

18h – Theatro Pedro II

Coletivo FusCirco - Espetáculo: “A RIsita”

Camerata de Violões Ágio Moreira (Vila da Música) - Concerto: “Dedilhados Nordestinos - do Armorial ao Contemporâneo”

Segunda-feira (22/07)

19h – Theatro Pedro II

Roda de Som de Alunos

20h30 – Concentração no Theatro Pedro II (Circuito a pé até o Casarão Pedro Nogueira)

Serenata com Boêmios da Vila

Terça-feira (23/07)

19h – Theatro Pedro II

Roda de Som de Alunos

20h30 – Concentração no Centro Histórico (Circuito a pé até o Casarão Socorro Rubens)

Serenata com Boêmios da Vila

Quarta-feira (24/07)

19h – Theatro Pedro II

Roda de Som de Professores

20h30 – Concentração no Theatro Pedro II (Circuito a pé até o Casarão Chico Caldas)

Serenata com Boêmios da Vila

Quinta-feira (25/07)

18h30 – Palco Feira MI

Ana Paula Queiroz – Show “Eu não mereço você!”

DJ Rapha Anacé

Enejaru - Show “Enejaru convida Jo Odara e Malino”

Noites & Neblinas

20h – Palco Cristiano Pinho

Berg Menezes – Show “Sinais Musicais”

Os Bardos

Makem – Show “Makem canta Rita Lee”

Sexta-feira (26/07)

16h – Prefeitura de Viçosa do Ceará

Solenidade de Homenagem a Clóvis Beviláqua

18h30 – Palco Feira MI

Samuel Rocha – Show “Samuel Rocha Bordando o Sete”

Virgínia Oliveira

Bosco Defar – Show "Chico: uma vida de samba e amor"

19h30 – Palco Cristiano Pinho

Apresentação do Grupo de MPB do Festival Mi - Profa. Luíza Abe

Apresentação do Grupo de Pop Rock do Festival Mi - Profs. Ariel Coelho e Marcelo Holanda

Quinteto Nossa Música - com Marcelo Holanda

Tucca Paiva Quartet

Forró Briseira

Sábado (27/07)

10h – Escola Monsenhor José Carneiro da Cunha (Modelo)

Apresentação da Orquestra de Cordas do Festival Mi - Prof. Enaldo Oliveira

Apresentação do Coral Adulto do Festival Mi - Profa. Inez Martins

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Festival Mi - Profs. Sofia Leandro, Nadilson Gama e Arthur Barbosa

Apresentação da Banda Sinfônica do Festival Mi - Prof. Marcos Sadão

16h – Praça Clóvis Beviláqua

Apresentação do Grupo de Choro do Festival Mi - Prof. Samuel Rocha

16h30 – Theatro Pedro II

Apresentação do Grupo de Flautas Doce do Festival Mi - Profa. Leticia Piasentin

Apresentação da Camerata de Violões do Festival Mi - Profa. Cristina Tourinho

Musicalização infantil destinada às crianças da região - Profs. Bruno Hermínio e Patricia Marin

18h30 – Palco Feira MI

Introspecto

Clau Aniz

Psicodelia Nordestina

Torrado de Rabeca

18h – Palco Cristiano Pinho

Apresentação da Oficina Vivência com os Mestres e Mestras de Cultura

Apresentação da Big Band do Festival Mi - Prof. Robson Lima

Apresentação do Grupo de Música Regional do Festival Mi - Prof. Nonato Lima

Solenidade de Encerramento

Show “Homenagem a Cristiano Pinho”

Ednardo – Show: “Ednardo 50 Anos de Canções”

Palco Cristiano Pinho: Praça Clóvis Beviláqua

Patamar da Igreja Matriz: Praça Clóvis Beviláqua

Theatro Pedro II: Av. Lamartine Nogueira

Palco Feira MI: R. Valdevino Alencar

* Programação sujeita a alterações