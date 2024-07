11 bandas cearenses para você ouvir e celebrar o Dia do Rock

Do metal ao hardcore, do progressivo ao indie. De Mateus Fazeno Rock a Claudine Albuquerque, de Astronauta Marinho a maquinas. Do ForCaos ao Ceará Músic, do Ponto.CE ao Underground Metal Fest. No Ceará, o rock é forte e diverso em influências e sonoridades.

A partir deste 13 de julho, data em que se comemora o dia do Rock, e do rico panorama do gênero no Estado, o Verso propõe uma lista que, sem intenção de dar conta da totalidade da riqueza do rock cearense, destaca bandas de diferentes tempos e origens. Confira a seleção!

Renegados Além dos Rótulos

Com trajetória de mais de 30 anos na música, a banda Renegados Além dos Rótulos foi fundada em 1993 “nos subúrbios de Messejana”, como Marcelo Renegado, um dos fundadores da banda ao lado do irmão Ricardo Pinheiro, conta ao Verso.

Trazendo na sonoridade uma “espinha dorsal sonora” de rock e blues, o grupo abrange ainda outras influências, em especial do Nordeste. “Nossas influências são diversas, abrangendo sonoridades da música brasileira, especialmente da música e poética nordestina e também de outras partes do mundo”, define o vocalista e guitarrista.

Legenda: Banda Renegados Além dos Rótulos soma mais de 30 anos de trajetória no rock Foto: Gustavo Portela/ Divulgação

Além de Marcelo, a Renegados é formada por Ricardo Pinheiro (bateriz, voz e percussão), Romualdo Filho (contrabaixo) e Celso Silva (percussão). Na trajetória, o grupo lançou os discos “Sem Fronteira” (2001), “A Essência” (2003), “Além dos Rótulos (2012) e “Pra Se Sentir” (2018), além do DVD “Renegados ao Vivo” (2015)

Corja!

Com sete anos de trajetória, o grupo de metal Corja! desponta nacionalmente como um dos principais expoentes do rock feito no Ceará. Fundada em janeiro de 2017 na Capital cearense, a banda é composta pela vocalista Haru Cage, o guitarrista Helder Jackson, o baterista Silvio Romero e o baixista Pedro Felipe.

Legenda: Corja! traz 'o metal na sua forma mais agressiva', como define a vocalista Haru Cage Foto: Thiago Matine / Divulgação

Como define Haru ao Verso, a banda traz na sonoridade “o metal na sua forma mais agressiva”, apostando em uma mistura de death metal, groove, nu metal e “pitadas de harcore e grind”. Na trajetória, o grupo traz três singles e um álbum, “Insulto”, lançado em 2021. Neste sábado (13), a Corja! participa do Esquenta Rockfun Fest 2024, festival em São Paulo.

Garotos da Capital

Representante do indie rock, a banda Garotos da Capital — composta por Júlio Santos (voz e guitarra), Mattson Oliveira (voz e guitarra), Caio Lima (baixo) e Carlos Radamés (bateria) — nasceu em Fortaleza, em 2016. As influências da banda vão de Paralamas do Sucesso a grupos contemporâneos como O Terno e Terno Rei.

Legenda: Garotos da Capital aposta no indie rock e tem como influências grupos brasileiros clássicos e contemporâneos Foto: Iago Barreto / Divulgação

A estreia oficial foi em 2017, ano do primeiro EP lançado pelo grupo, “Dias Comuns, Noites Insólitas”. Depois dele, se seguiram os EPs “De Volt’al Presente” (2019) e “Tudo Que Pensamos Antes de Dormir” (2023). Atualmente, o grupo está na produção do primeiro álbum, previsto para 2025.

Plastique Noir

Com quase 20 anos de história, a banda Plastique Noir foi fundada em Fortaleza em 2005. Formado por Airton S (voz e eletrônicos), Danyel Fernandes (guitarra) e Deivyson Teixeira (baixo), o grupo traz como principais referências da sonoridade o pós-punk, o gótico e o indie. Ao longo da carreira, a Plastique Noir já lançou quatro álbuns: "Dead Pop" (2008), "Affects" (2011), "24 Hours Awake" (2015) e "Iskuros" (2021).

Legenda: Criada em 2005 em Fortaleza, a banda Plastique Noir tem quatro álbuns na carreira

Além dos discos, a banda também já lançou EPs como "Offering" (2006) e "Urban Requiems" (2007) e, ainda, um split (álbum feito em conjunto com outro grupo), "As Above, So Below", de 2019, com o Das Projekt. O mais recente single do grupo é "Pacífico", lançado em fevereiro deste ano.

Banda D’Inci

Criada no município de Horizonte em 2017, a banda D’inci traz referências do hardcore nacional misturadas com “elementos mais cadenciados” do new metal, como explica o vocalista Isaque Nascimento. Além dele, o grupo é formado por Natan Maia (guitarra), Wesley Cordeiro (bateria), Thiago Oliveira (baixo) e Breno Santos (guitarra).

Entre as influências nacionais e estrangeiras citadas, estão grupos como Slipknot, Rage Against the Machien, Charlie Brown Jr. Planet Hemp e Racionais MC’s.

Legenda: Grupo formado em Pacajus, D'Inci é um dos nomes do hardcore nacional Foto: Felipe de Sousa / Divulgação

Foram três EPs lançados pela banda — “Mês de Agosto” (2008), “Novo Sol” (2010) e “Coragem” (2015) —, que atualmente se encontra em hiato por conta da distância física entre os integrantes.

“Para manter o legado da banda na cena local, estamos produzindo anualmente o Dinci Fest, que visa a realização de um festival de rock com grande estrutura e mistura de estilos, valorizando a cena local”, compartilha o vocalista.

LeBruce

Criada em Pacajus no início de 2020, a banda LeBruce traz na sonoridade influências do rock alternativo e do indie rock. Até o momento, o grupo lançou dois EPs na trajetória: “Dance o seu tango” (2021) e “Concreto” (2023), ambos disponíveis nas plataformas digitais.

Legenda: De Pacajus, LeBruce está nos preparativos para lançamento em breve do álbum de estreia da banda Foto: Bruna Alves / Divulgação

Atualmente, a LeBruce — formada por Henrique Giacomini (vocalista e guitarrista), Livia Dote (vocalista e baixista) e Breno Oliveira (baterista) — se prepara para o lançamento do álbum de estreia do grupo. O trabalho terá produção de Gabriel Aragão e masterização de Matt Brasil.

Obskure

Com 35 anos de trajetória, a Obskure é uma das principais bandas do Estado. Ela é formada, atualmente, por Germano Monteiro (voz), Daniel Boyadjian (guitarra), Amaudson Ximenes (guitarra), Jolson Ximenes (baixo) e Mardonio Malheiros (bateria).

Legenda: Com 35 anos de trajetória no rock, Obskure é representante do death metal no Ceará Foto: Reprodução / Instagram

Criado em Fortaleza no período em que a cena underground de rock e metal da Cidade se construía, o grupo lançou, desde 1990, no mínimo 25 trabalhos entre demos, EPs, álbuns, coletâneas e tributos. Nas letras, temas filosóficos, existenciais e obscuros são explorados, enquanto a principal vertente sonora é o death metal, contando ainda com influências de black metal e doom metal

O Peso

Clássico cult do rock nacional, a banda cearense O Peso foi formada em 1971 em Fortaleza pelos artistas Luiz Carlos Porto e Antônio Fernando Vale. O grupo particiou do Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, em 1972, com a faixa "O Pente". A dupla eventualmente se separou, mas Luiz seguiu com o projeto.

O fundador seguiu nos vocais e passou a ser acompanhado por Gabriel O'Meara (guitarra), Carlos Scart (baixo), Constant Papineau (piano) e Geraldo D'arbilly (bateria).

Legenda: Banda O Peso é clássico cult do rock cearense Foto: Reprodução

Em 1975, o grupo lançou o primeiro e único LP, "Em busca do tempo perdido", marcado pelo rock progressivo e blues. O Peso encerrou as atividades ainda nos anos 1970 deixando um marco cultuado no trabalho.

O Centro Cultural Banco do Nordeste promove programação em alusão ao dia do Rock que terá, às 20 horas, show em homenagem a Luiz Carlos Porto, que estará presente na ocasião.

Show Tributo a Luiz Carlos Porto - O Peso

Quando: sábado, 13, às 20 horas

sábado, 13, às 20 horas Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito.

Caixão

Nascida em Caucaia em 2018, a banda cearense Caixão tem sonoridade influenciada, especialmente, pelo rock das décadas de 1960 e 1970. Composta por Ítalo Rodrigo (guitarra/voz/órgão), Ângelo Sousa (bateria), Anastácio Jr. (guitarra) e Rafael Oliveira (baixo), conta com dois lançamentos na carreira: “Caixão” (2018), “Da Porta ao Sumiço” (2019).

A experiência sonora proposta pela Caixão, cujas músicas são majoritariamente instrumentais, passeia pelo hard rock, o psicodélico, o progressivo e o occult rock. A proposta é uma viagem por “texturas musicais” com roupagem retrô. Para este ano, a Caixão deve lançar o próximo disco da trajetória, intitulado “O Velho Tempo Futuro”.

Mad Monkees

Na cena musical de Fortaleza desde 2015 — ano em que foi criada e, ainda, em que lançou o primeiro EP autoral —, a Mad Monkees traz na sonoridade o chamado stoner rock, aliado ao blues, ao metal e ao grunge.

Legenda: Mad Monkees está na cena musical de Fortaleza desde 2015, ano em que lançou o primeiro EP autoral Foto: Daniel Mangualde / Divulgação

São cinco membros na banda, sendo três em Fortaleza e dois em São Paulo: Felipe Cazaux (guitarra e voz), PH Barcellos (bateria), Netto de Souza (baixo), Capoo Polacco (guitarra) e Klaus Sena (baixo e produtor musical).

O álbum de estreia do grupo foi lançado em 2017 e contou com produção do célebre produtor musical Miranda. De lá para cá, o grupo lançou mais um EP, um álbum ao vivo e singles.

Comodoro e os Tubarões

Da curiosa união do rock progressivo, psicodélico e heavy metal com a música brega, surgiu no bairro José Walter a banda Comodoro e os Tubarões. O grupo, formado por Pedro Ávila (voz e violão), João Bruno (voz e baixo), Regiberto Silva (teclado) e Robson (bateria) iniciou na produção musical em 2021, durante a pandemia.

Legenda: Comodoro e os Tubarões alia rock à música brega em mistura singular Foto: @stickfigure.art / Divulgação

De lá para cá, lançou o EP de estreia, “Um Oceano de Mágoas Rasas”, em março de 2022. Para 2024, está previsto um novo single, "Na Base da Chibata", e a banda estuda ainda o lançamento de novo EP, "O Destino Teima em Nos Separar".