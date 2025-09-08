Angela Ro Ro ganhou música 'Malandragem', famosa com Cássia Eller, mas não quis gravar pela letra
Cazuza e Frejat escreveram a canção para a cantora, que não gravou por se achar "velha demais"
A cantora Angela Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos, ganhou da dupla Cazuza e Frejat uma composição que acabou sendo gravada por outro importante nome da música brasileira: Cássia Eller.
A música escrita pela dupla de compositores foi "Malandragem", que virou um marco da carreira de Cássia. A canção, no entanto, foi escrita especialmente para que Angela gravasse.
Veja também
Artista falou sobre o caso em entrevista de 2018
O "presente" para Ro Ro foi dado pelos dois artistas no final dos anos 1980, na época em que ela estava trabalhando o álbum "Prova de Amor" (1988). A artista falou sobre o caso em entrevista ao "Programa do Bial" em julho de 2018.
"Eu tava já com 39 anos e aí vi aquela letra, 'quem sabe ainda sou uma garotinha', aquele negócio todo, aí eu falei 'ai, eu tô velha demais, 39 anos, imagina se eu vou gravar (falando que) ainda sou uma garotinha' (risos). Aí, graças a Deus, sobrou pra Cássia Eller, maravilhosa", relembrou.
@cazuzandoexageradoo Angela Ro Ro explica por que não gravou "Malandragem" - (20/07/2018) Música foi composta para ela, por cazuza, mas acabou fazendo sucesso com Cássia Eller. #Cazuza #cazuzandoexagerado #opoetaestavivo #VivaCazuza #cassiaeller #angelaroro #reels #reelsinstagram #instagram #maladragem ♬ som original - Cazuza
Em uma edição de 2012 do programa "Altas Horas", Ro Ro também falou do caso. Apesar da questão com a letra, ela chegou a elogiar outros aspectos da composição.
"A música era um barato, um rock maneiro. Telefonei para o Frejat e falei 'linda essa guitarra, maravilhosa melodia'", afirmou.
Frejat detalhou a inspiração da letra e, também, como a música chegou até Cássia. Segundo o artista, a ideia da composição veio de Cazuza.
"(Ele) me ligou e falou: ‘Vamos fazer uma música para a Angela Ro Ro’. Na época, eles estavam bem próximos, estavam morando mais ou menos no mesmo lugar porque os namorados deles moravam juntos", contextualizou.
Após a negativa de Angela, a composição foi apresentada nos anos 1990 pelo produtor Ezequiel Neves a Guto Graça Mello, que produzia na época um disco de Cássia. Frejat, então, foi pedir a liberação para a amiga, que respondeu que não havia problema de repassar a composição.