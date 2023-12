Cássia Eller é homenageada pelo Google em seu aniversário; relembre trajetória e morte da cantora

A cantora e compositora Cássia Eller foi homenageada neste domingo (10) pelo Google. O Doodle, imagem em destaque no buscador, celebra o 61º aniversário da artista, que faleceu em dezembro de 2001.

Um dos maiores nomes do rock brasileiro, Cássia se eternizou com as músicas 'Malandragem', 'O Segundo Sol' e 'Relicário'. Nascida em 1962, no Rio de Janeiro, ela começou a tocar violão aos 14 anos.

Cássia se destacou inicialmente por cantar covers de artista como Cazuza, Renato Russo e Janis Joplin. O primeiro álbum, autointitulado, veio em 1990 e decolou a carreira da artista.

Com uma vasta discografia, Cássia foi classificada pela Rolling Stone como a melhor voz e melhor artista da história da música brasileira.

Em dezembro de 2022, quando ela completaria 60 anos, foi lançado do álbum póstumo 'Cássia Eller & Victor Biglione in blues', gravado entre o final de 1991 e o início de 1992.

Morte aos 39 anos

Cássia Eller faleceu em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, após um infarto. Inicialmente, foi levantada a hipótese de overdose.

O laudo apontou, no entanto, que o infarto foi causado por uma má formação no coração da artista. Os exames apontaram que ela já sofria com problemas cardiácos.

A artista estava no ápice da carreira e fez uma apresentação memorável no Rock in Rio de 2001, com mais de 190 mil pessoas no público. Após a morte, recebeu diversas homenagens e teve a história contada em duas biografias, um musical e um documentário.

Conhecida pela versatilidade e ousadia, Cássia se declarava bissexual e é reconhecida como um ícone para a comunidade LGBTQIA+.

Filho de Cássia Eller

Cássia deixou a esposa, Maria Eugênia e um único filho, Francisco Ribeiro Eller, conhecido como Chico, que seguiu os passos da cantora. Ele é fruto de um relacionamento casual de Cássia com um amigo.