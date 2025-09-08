Diário do Nordeste
Morre cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico

(Atualizado às 14:54)
Foto da cantora Angela Ro Ro
Legenda: Cantora estava internada desde julho
Foto: Divulgação

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos. A artista, dona do hit "Amor, Meu Grande Amor", estava internada desde julho, quando foi submetida a uma traqueostomia. O falecimento foi informado ao O Globo por Laninha Braga, ex-namorada, e por Paulinho Lima, produtor e amigo de Angela. 

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um novo procedimento cirúrgico. Neste ano, ela havia recorrido às redes sociais para pedir ajuda financeira novamente, pois nos últimos anos, ela estava com muitas dívidas. 

"Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês", disse, à época. 

Trajetória de Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949, e ganhou o apelido "Ro Ro" ainda criança, pois tinha a voz rouca. Ela começou a carreira na década de 1970, ao conhecer o cineasta Glauber Rocha em uma viagem para a Itália. 

Com a ajuda de Rocha, ela participou do álbum "Transa", de Caetano Veloso, tocando gaita na música "Nostalgia (That's what rock'n roll is all about". Depois, ela começou a se apresentar em casas noturnas, o que a rendeu um contrato com a Polydor (atual Universal). 

O primeiro álbum, intitulado "Angela Ro Ro", foi lançado em 1979, e conta com os clássicos: "Amor, meu grande amor", "Gota de sangue", "Balada da arrasada", "Agito e uso" e "Tola foi você"

Na década de 1980, ela lançou "Só nos resta viver" e "Escândalo!". Entre os anos 1990 e 2000, a cantora largou o vício em bebidas, drogas e cigarro e começou a fazer exercícios, mudanças que a fizeram perder cerca de 35 quilos. Em 2000, ela lançou o álbum "Acertei no milênio".

