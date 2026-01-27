Diário do Nordeste
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3598, desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3598 vai sortear um prêmio de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece hoje (27/01), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no YouTube.

Veja o resultado do Concurso 3598 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário
Negócios

Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário

Com investimento superior a R$ 1 milhão, o restaurante anuncia renovações no espaço com foco na experiência do cliente.

Agência de Conteúdo DN
26 de Janeiro de 2026
Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes
Negócios

Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes

Com vasta experiência no mercado, a Seguro atua em segmentos como vigilância patrimonial, tecnologia, portaria, zeladoria e outros.

Agência de Conteúdo DN
26 de Janeiro de 2026