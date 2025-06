Pão de Açúcar fecha mais uma loja em Fortaleza no fim de junho e realiza promoção de estoque

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) vai fechar mais uma loja em Fortaleza. Será a unidade do supermercado Pão de Açúcar do bairro de Fátima, localizado na rua Doutor Costa Araújo. O encerramento da unidade está previsto para o próximo dia 30 de junho.

Procurado pela reportagem, o GPA confirmou o fechamento da loja: " A companhia avalia constantemente seu parque de lojas e, após estudos internos, optou pelo fechamento da unidade do Pão de Açúcar do bairro de Fátima".

"Os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia poderão ser realocados para outras unidades de acordo com a disponibilidade de vagas", completa a empresa.

Como de praxe em demais encerramentos de lojas, a unidade do Pão de Açúcar do bairro de Fátima está realizando liquidação nos produtos disponíveis, com descontos que podem ultrapassar a casa dos 50% em diversos itens, desde limpeza até alimentação.

Várias prateleiras já estão vazias ou muito próximas do fim dos estoques. Um pote de 100 gramas de sal rosa do Himalaia, que custava R$ 16,49, está sendo vendido por R$ 8,19, desconto de 50,4%.

GPA fecha quinta loja em Fortaleza em um ano e meio

Ao contrário de outras redes nacionais, como o Grupo Mateus, que vem fazendo maciços investimentos no Ceará, o GPA está seguindo o caminho já trilhado pelo Grupo Carrefour Brasil, e vem optando por encerrar os investimentos no Estado nos últimos meses.

Entre janeiro de 2024 e junho deste ano, já são cinco lojas fechadas na Capital - incluindo a do bairro de Fátima - sem nenhuma abertura. Fortaleza, que já chegou a ser a praça com o maior número de lojas do GPA no País após Rio de Janeiro e São Paulo, perdeu o posto há alguns anos.

Em cinco meses, o grupo fechou duas lojas do Mercado Extra: a primeira na virada de 2023 para 2024, na região da Seis Bocas, e a segunda em maio do ano passado, na avenida Washington Soares, na Sapiranga.

Na sequência, começou o encerramento das lojas do Pão de Açúcar. Em outubro, foi a unidade do Dionísio Torres, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Senador Virgílio Távora. Já em dezembro, foi a vez do supermercado dentro do shopping Aldeota, no bairro de mesmo nome.

Atualmente, o GPA mantém 11 lojas em funcionamento em Fortaleza:

Mercado Extra : Rodoviária;

: Rodoviária; Pão de Açúcar: Aguanambi, Cocó, Edson Queiroz, Júlio Ventura, Mucuripe, Náutico, São Gerardo, São João (avenida Santos Dumont), Shopping Center Um e Shopping Iguatemi Bosque.

Legenda: Mercado Extra em frente à Rodoviária de Fortaleza é a única loja da marca no Ceará Foto: Thiago Gadelha

A reportagem também questionou o GPA sobre os motivos que levaram ao declínio das lojas abertas em Fortaleza, bem como se demais unidades devem ser encerradas e a manutenção do único supermercado da bandeira Mercado Extra, mas não obteve retorno até o fechamento deste material.