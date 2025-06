Com pratos a R$ 10, loja de cerâmica no Centro de Fortaleza registra filas gigantes neste domingo

Uma verdadeira multidão lotou as calçadas da rua Senador Pompeu, no Centro de Fortaleza, desde as primeiras horas deste domingo (15). Longas filas se formaram em busca de pratos, travessas e tigelas em cerâmica, vendidos a R$ 10 a unidade.

A responsável por essa multidão é o comércio da loja Cerâmica Artística Portuguesa, conhecida como Cap Cerâmicas. Em uma liquidação do estabelecimento, o único até o momento em atividade no Centro de Fortaleza, as peças estão sendo vendidas por R$ 10 cada.

O preço é único e incluem artigos dos mais variados tamanhos, voltados para decoração e para cozinha, incluindo artes da tradicional cerâmica portuguesa. Antes mesmo das 8 horas, horário de abertura da loja, as filas já cruzavam a rua Guilherme Rocha.

As portas da loja permanecem fechadas e há o controle do fluxo de entrada de clientes por vez na loja. Relatos de clientes ao Diário do Nordeste apontam que várias pessoas chegam a esperar horas nas filas para aproveitar as promoções.

Quando algum dos clientes finalmente consegue entrar e fazer as compras, na saída, são recebidos com aplausos por quem aguarda do lado de fora.

Vale lembrar que, aos domingos, a maioria das lojas do Centro da Capital está fechada. De acordo com informações que constam nas redes sociais do estabelecimento, a liquidação segue até o próximo sábado (21) ou até acabar o estoque. A loja segue aberta até às 16 horas deste domingo.

Veja as fotos do local:

Legenda: Filas se formaram ainda no início da manhã deste domingo (15) Foto: Ismael Soares

Legenda: Multidão se aglomera na frente da loja em busca de aproveitar as promoções Foto: Ismael Soares