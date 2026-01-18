‘Viver Sertanejo’ reúne importantes compositores da música sertaneja

O "Viver Sertanejo" deste domingo (18) reúne alguns nomes ilustres da música sertaneja. Diferente dos que brilham nos palcos, esses artistas encantam com suas composições que se tornam sucessos.

Daniel recebe Elias Muniz, Paula Mattos, Danilo e Davi e Hugo Henrique. O tema do programa está relacionado ao Dia do Compositor, celebrado no dia 15 de janeiro.

“Minha gratidão profunda a todos os compositores que cruzaram meu caminho e ajudaram a construir essa trajetória com tanta sensibilidade e verdade.”, publicou no Instagram o cantor e apresentador.

O sertanejo complementou: “Cada música confiada, cada emoção eternizada, carrega alma, fé e coragem. A música nasce assim: intensa, humana e feita para unir corações. É um privilégio imenso cantar obras que tocam vidas e atravessam o tempo.”

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" começa às 10h15, logo após o Globo Rural, na Rede Globo.